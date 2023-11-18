«Ошеломляющее решение». Трампа допустили к выборам, несмотря на штурм Капитолия

Суд Колорадо признал Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года, но разрешил ему участвовать в выборах. Дисквалифицировать экс-президента США ранее отказались суды Мичигана и Миннесоты. Инициаторы иска остались довольны признанием роли экс-президента в «мятеже», но намерены подать апелляцию. Трамп является фигурантом четырех уголовных дел, по его словам, ему грозит 561 год лишения свободы. При этом он первым из кандидатов объявил о намерении участвовать в выборах 2024 года.

Суд штата Колорадо признал бывшего президента США Дональда Трампа причастным к штурму здания американского конгресса 6 января 2021 года, сообщило агентство Associated Press. При этом судья Сара Уоллес отказалась запретить ему участвовать в предстоящих президентских выборах в 2024 году.

Составители группового иска против Трампа требовали исключить его кандидатуру из первичных избирательных бюллетеней штата из-за участия в штурме Капитолия, ссылаясь на третий раздел 14 -й поправки к Конституции США.

В соответствии с ней, лицо, принимавшее участие «в мятеже или восстании против Соединенных Штатов» не может занимать пост в конгрессе, быть выборщиком президента или вице-президента, а также занимать «какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединенных Штатов».

В ходе рассмотрения иска суд Колорадо признал, что Трамп «спровоцировал» нападение на Капитолий, однако подчеркнул, что не может его дисквалифицировать, так как в 14-й поправке не прописан конкретный запрет на участие в президентских выборах.

«Частью решения суда является его нежелание принять толкование, которое дисквалифицировало бы кандидата в президенты без четкого и безошибочного указания на то, что такова цель третьего раздела [поправки]», – указала судья в постановлении.

Инициаторы иска объявили о намерении подать апелляцию в Верховный суд Колорадо. При этом их представитель, адвокат Марио Николаис заявил, что «очень доволен» позицией суда по участию Трампа в штурме, а в ходе рассмотрения апелляции должно быть установлено, применимы ли положения поправки «к президентам-повстанцам».

«Это ошеломляющее решение для суда – прийти к выводу, что бывший президент участвовал в восстании против Соединенных Штатов. И есть большая вероятность, что в апелляционном порядке суд отстранит его от участия в голосовании», – прокомментировал решение суда профессор права Нотр-Дама Дерек Мюллер.

При этом представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг назвал постановление суда Колодаро «еще одним гвоздем в гроб антиамериканских проблем с избирательными бюллетенями» и обвинил членов Демократической партии США в «циничных и вопиющих попытках вмешаться в предстоящие президентские выборы».

Ранее дела о «дисквалификации» Трампа также были рассмотрены в судах штатов Миннесота и Мичиган, оба отказались исключить экс-президента из избирательных бюллетеней.

Уголовные дела Трампа

В 2023 году экс-президенту США Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения по четырем делам. В штате Джорджия бывшего главу государства обвиняют в преступлениях сразу по 13 статьям, в том числе в заговоре, подстрекательстве госслужащего и нарушении закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO — The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Кроме самого Трампа фигурантами дел являются еще 18 человек.

В Нью-Йорке Трампа обвинили в 34 преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации. По версии следствия, перед выборами в 2016 года он заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их связи деньгами спонсоров его предвыборной кампании и скрыл этот факт.

Федеральные обвинения против экс-президента связаны с его попытками отменить итоги выборов 2020 года, штурмом Капитолия и нарушением правил обращения с секретными документами – они были обнаружены в его резиденции в Мар-а-Лаго.

В августе Трамп заявил, что ему грозит до 561 года тюремного заключения, назвав уголовные дела «охотой на ведьм». При этом еще в ноябре 2022 года он официально объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Экс-глава государства стал первым кандидатом, подавшим заявку на выдвижение.

Штурм Капитолия

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы кандидату от Демократической партии США Джо Байдену, набрав 46,9% против 51,3% у оппонента. Он обвинил демократов в «краже выборов» и пытался оспорить результаты голосования, инициировав пересчет голосов в нескольких штатах.

6 января 2021 года, в день официального утверждения результатов выборов, он призвал своих сторонников «сражаться изо всех сил» и пройти маршем к Капитолию, после чего толпа поддерживающих Трампа американцев ворвалась в здание конгресса и сорвала заседание. В результате беспорядков погибли пять человек.

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По данным министерства юстиции США, по обвинениям, связанным с беспорядками в Капитолии, арестованы по меньшей мере 1000 человек, около 518 человек признали себя виновными в федеральных преступлениях. Ущерб, нанесенный зданию и полиции, оценивается в $2,88 млн.