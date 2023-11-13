18-летний сын Кадырова стал первым заместителем министра спорта Чечни

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров получил должность первого заместителя главы Минспорта республики. 18-летний молодой человек уже занимает пост главы совета регионального отделения «Движения первых», а на прошлой неделе получил высший орден парламента региона. Эту награду вручили и его братьям Эли и Адаму. Последний за прошлый месяц получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это случилось после избиения заключенного в СИЗО.

Должность в правительстве

Старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата Кадырова — назначили на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель регионального парламента Магомед Даудов, которому сын главы региона приходится племянником.

«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал чиновник.

Как он отметил, Ахмат Кадыров и сам занимается спортом — он неоднократно побеждал в турнирах по смешанным единоборствам и боксу. Кроме того, 18-летний первый замминистра Чечни по спорту «трепетно относится к вопросам, связанным с молодежью».

По словам Даудова, на посту председателя совета чеченского регионального отделения общероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение первых» молодой человек «всячески поддерживал молодых людей».

Высшие ордена для сыновей Кадырова

9 ноября старший сын Рамзана Кадырова получил высший орден парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Вместе с 18-летним нынешним первым заместителем спорта награду получили и два его родных брата — Эли и Адам. Награды сыновьям чеченского главы вручал Даудов. Он назвал их «примером для подрастающего поколения». По словам Даудова, они с детства изучают каноны религии, «являются Хафизами священного Корана» (хранитель Корана, запоминающий его наизусть. — «Газета.Ru»), добиваются успехов в учебе, спорте и общественной деятельности.

«Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они (Ахмат, Эли и Адам) являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины! Все знают их как смелых и отважных молодых людей!» — написал Даудов в Telegram.

У 16-летнего Эли Кадырова пока нет значимых должностей, а 15-летнего Адама 5 ноября назначили на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни .

Награждение после избиения

8 ноября младшего сына Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» . На церемонию награждения к главе региона Казбеку Кокову юноша пришел с золотым пистолетом в кобуре. До этого 6 ноября его удостоили сразу двух наград — орденов «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Уммой» I степени. 24 октября 15-летний сын Кадырова удостоился второго по значимости татарского ордена «Дуслык» .

6 октября депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов заявил, что его племяннику — Кадырову-младшему — присудили звание Героя Чечни . По словам Делимханова, Адам смог наизусть выучить Коран.

Награды и должность 15-летний сын главы Чечни получил после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором юноша в СИЗО избивает задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

19 мая в соцсетях появилось видео с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. 27 мая молодого человека доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением священной книги мусульман. Как заявили в СК, дело передали в Чечню по «многочисленным обращениям» местных жителей с просьбой «признать их потерпевшими». В тот же период в Грозном прошел митинг при участии 60 тысяч человек, которые вышли на улицы в знак осуждения сожжения Корана.