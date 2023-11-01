Уран и другие стратегические минералы. Зачем Макрон прилетел в Астану

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал этот визит «историческим событием». Политики обсудили вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества. Кроме того, французский лидер «похвалил» Токаева за то, что Астана отказалась поддержать военную операцию на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Казахстан для переговоров с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба казахстанского правительства. В аэропорту Астаны политика встретил казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов.

Токаев назвал визит французского лидера в Астану историческим событием. Он отметил, что Франция остается ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов.

«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», — подчеркнул президент.

Макрон в свою очередь дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и выразил уверенность, что стороны смогут «продвинуться по важным международным темам». Он добавил, что Париж и Астана являются важными экономическими партнерами и на встрече планируется подписать значимые контракты.

Лидеры обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. «Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах», — сообщила пресс-служба Токаева.

Украинский вопрос

Макрон на встрече с Токаевым поддержал подход республики к конфликту на Украине, передает Reuters. Президент Франции похвали Казахстан за отказ встать на сторону Москвы в вопросе поддержки СВО.

Агентство подчеркивает, что для Европы Казахстан уже стал альтернативным поставщиком нефти на фоне отказа от российских энергоресурсов, а также важным звеном маршрута Китай — ЕС в обход России.

Урановые месторождения

Как сообщал накануне Bloomberg со ссылкой на источники, главная цель визита Макрона — «повышение энергетической безопасности Франции», так как центральноазиатские страны богаты ураном. По словам собеседников агентства, Париж в том числе хочет сотрудничать с казахстанскими компаниями после июльского переворота во втором по значению импортере урана для Франции — Нигере.

Лидер французской добычи урана Orano уже разрабатывает месторождения вместе с «Казатомпромом». В сентябре Orano пришлось прекратить переработку руды в Нигере, так как на фоне санкций против местной военной хунты возникли проблемы с логистикой.

Казахстан и Узбекистан сейчас обеспечивают более 50% поставок урана во Францию. Общие разведанные запасы Казахстана оцениваются более чем в 700 тыс. тонн урана.

Первые итоги

По итогам встречи в Астане была подписана совместная декларация о намерениях между Казахстаном и Францией по сотрудничеству в области добычи стратегических минералов, сообщил Токаев.

«Мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств», — отметил лидер Казахстана.

Политики уделили внимание расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций, а также отметили важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов.

В Казахстане скоро начнет работу Группа Французского агентства развития в Казахстане, соответствующая договоренность была достигнута в среду.

Франция и Казахстан также подписали соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций, договорились о поставках между АО «НХ «QazBioPharm» и компанией Boehringer Ingelheim Animal Health France, а также об инвестировании в проект по производству железнодорожной техники в Казахстане.

Макрон также пригласил Токаева посетить Форум мира в Париже, который состоится в 2024 году.