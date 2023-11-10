«Если Венгрия наложит вето»: ЕС ищет запасной вариант помощи Украине

Евросоюз ищет запасной план выделения финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на предложение о финансировании в размере €50 млрд. Премьер Орбан неоднократно выступал против помощи в таким объеме. Он назвал провальной стратегию помощи Украине, предусматривающую продолжение конфликта. В Госдепе считают, что ЕС засомневается в необходимости выделения такой суммы Киеву, если Вашингтон не сможет утвердить свой пакет помощи Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Запасной вариант

Страны — члены Европейского союза (ЕС) рассматривают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на нынешнее предложение о финансировании в размере €50 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию источников.

«Страны ЕС рассматривают запасной план по оказанию столь необходимой помощи Украине <...> на тот случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере €50 млрд», — говорится в публикации.

По информации собеседников издания, альтернативный путь помощи включит в себя предоставление гарантий странами союза по привлечению финансирования на рынках.

Как отметили источники агентства, некоторые страны ЕС выступают за скорейшее нахождение альтернативного решения по выделению денег Киеву, чтобы усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В агентстве добавили, что за план финансирования Украины в рамках долгосрочного бюджета ЕС выступает Испания — глава Минэкономики Испании Надя Кальвино заявляла, что будет стремиться достичь соглашения с Будапештом в рамках долгосрочного бюджета.

Сопротивление Венгрии

Председатель венгерского правительства неоднократно называл провальной стратегию помощи Украине, предусматривающую продолжение конфликта.

«Та европейская стратегия, которая реализуется до сих пор, — это полный провал. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, они будут предоставлять финансирование и оружие, они думают, что Украина победит, Россия проиграет. (...) Но, конечно, это провальный план, он очень амбициозный, но он не работает, и он не сработал до сих пор», — заявил Орбан на прошлой неделе.

27 октября он открыто выступил против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от ЕС. Его поддержал словацкий коллега — премьер-министр Роберт Фицо. Он аргументировал отказ Киеву в помощи коррупцией в стране и опасениями за выделенные деньги.

Тогда Орбан выразил мнение, согласно которому планы ЕС в отношении Украины уже закончились неудачей, и союзу надо выработать новую стратегию и рассчитать, сколько денег потребует ее реализация.

Помощь от США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен накануне заявил, что ЕС подвергнет сомнению необходимость направлять помощь Киеву на €50 млрд, если Вашингтон не сможет утвердить свой пакет помощи Украине.

Пока в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса одобрили законопроект, предоставляющий президенту США Джо Байдену право конфисковывать суверенные российские активы. И, как сообщила в четверг первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, президент США отвергнет возможный законопроект конгресса о выделении помощи только Израилю без средств для Украины.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали уже 96% от денег, которые были выделены на все направления поддержки Украины с начала российской спецоперации. Байден продолжает искать решения для продолжения финансирования Киева.

Как написал в начале ноября обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский, в октябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден перебросить силы между секторами и мобилизовать последние резервы.