Авто — не забирать, лазейки — прикрыть. Европарламент против изъятия машин и вещей у россиян

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций». В остальном же в документе изложена жесткая позиция по отношению к РФ. Депутаты призывают расширить санкции, усилить контроль над существующим режимом рестрикций и изъять замороженные активы в пользу Украины.

Европарламент (ЕП) призвал страны ЕС не конфисковывать автомобили и личные вещи россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций». Соответствующая норма содержится в резолюции с призывом ужесточить санкции против России.

«[ЕП] призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

РИА Новости поясняет, что резолюция ЕП не является юридически обязывающим документом, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия выпустила пояснение к санкциям, согласно которому уже введенные ограничения касаются в том числе личного транспорта россиян. Следовательно, им не рекомендовано приезжать на авто с российскими номерами на территорию ЕС. Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша уже запретили въезжать на автомобилях с российскими номерами.

Больше жестких санкций

В целом новая резолюция ЕП содержит требования об усилении контроля над санкционным режимом в отношении России.

«Парламент выражает тревогу по поводу существующих лазеек в режиме санкций ЕС против России. Подчеркивая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, депутаты Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы», — говорится в документе.

Депутаты ЕП перечислили «лазейки» в санкционном режиме против России.

По их сведениям, страна обходит введенный потолок цен на нефть, экспортируя сырье в Индию, которая производит нефтепродукты и продает их в Европу. В Европарламенте считают, что Россия ввозит подсанкционные товары через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербию.

«Они [депутаты] выражают глубокую обеспокоенность продолжающейся торговлей санкционными товарами военного назначения между государствами — членами ЕС и Москвой, а также сообщениями о том, что такие страны, как Азербайджан, обеляют российский газ для экспорта в ЕС», — говорится в резолюции.

Депутаты указали на то, что ЕС остается крупным потребителем российского ископаемого топлива: газа, сырой нефти, нефтепродуктов.

«Рынок ЕС должен быть закрыт для российского ископаемого топлива. <…> Они [депутаты] также призывают ЕС усилить координацию по обеспечению соблюдения существующих санкций в отношении экспорта российской нефти, надлежащим образом закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения и ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их советов директоров и менеджмента», — говорится в резолюции.

Под угрозой АЛРОСА и «Новатэк»

Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы Европейская комиссия и государства-члены ЕС ввели полный запрет на продажу и огранку алмазов РФ или реэкспортируемых Россией в ЕС. Необходимо, считают в ЕП, ввести санкции в отношении компании АЛРОСА.

ТАСС уточняет, что в резолюции содержится призыв запретить импорт алюминия из РФ, ввести санкции против проекта «Арктик СПГ 2» («Новатэк»), ввести ограничение на танкерные услуги и эмбарго на продажу танкеров в Россию, а также ограничить европейские страховые услуги для танкеров, если они используются для экспорта нефти.

«ЕС также должен, по их [депутатов] словам, изучить правовые пути, позволяющие конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины», — говорится в пресс-релизе ЕП.

Ожидается, что Евросоюз представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября.