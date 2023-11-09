В МВД Абхазии сообщили о проникновении ДРГ и угрожали расстрелом, а затем опровергли

Глава МВД Абхазии Киут сообщил, что охотники заметили семерых вооруженных иностранным оружием людей у села Азанта. В Telegram-канале «Соловьев» заявили, что в Абхазию зашла диверсионная группа из Грузии в составе 50 человек и планирует совершить теракт в аэропорту Сухума. Киут заявил о закрытии всех подходов к Сухуму и пообещал расстреливать при попытке прорваться. Позже в МВД Абхазии сообщили, что сведения о проникновении в страну диверсантов не подтвердились.

Вооруженные люди

Силовые структуры Абхазии ищут вооруженных людей в Гулрыпшском районе республики, пишут в Telegram-канале Sputnik Абхазия со ссылкой на сообщение министра внутренних дел региона Роберта Киута.

По его словам, охотники увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков у абхазского села Азанта.

«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — привели слова главы республиканского МВД на канале.

Как подчеркнул Киут, в настоящее время все подступы к крупнейшему городу Абхазии — Сухуму — перекрыты.

«Кто это, что, откуда — разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем расстреливать», — заявил Киут.

О том, что охотники увидели в горах неизвестных вооруженных людей в черной форме со ссылкой на источники в силовых структурах написали в Telegram-канале «АМРА-life». Охотники, как пишут на канале, не смогли заснять группу на камеру телефона.

Теракт в аэропорту

Собеседники «АМРА-life» оценили численность группы от 3 до 50 человек. Силовики считают, что группа неизвестных — это грузинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

В настоящее время в регионе создали оперативный штаб, который возглавил вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Охотников, увидевших неизвестных, допросили и включили в поисковую группу для розыска неизвестных. Как на территорию республики проникли эти люди, пока неизвестно.

Как написали в Telegram-канале «Соловьев» со ссылкой на данные, полученные от Минобороны Абхазии, на территорию республики зашла диверсионная группа из Грузии, в составе до 50 человек. На канале утверждают, что вошедшие намереваются устроит теракт против сухумского аэропорта.

По информации «АМРА-life», в настоящее время непонятно, откуда пошла информация о целях этой группы совершить теракт в аэропорту. «Но суета среди силовиков республики знатная, все стоят на ушах», — написали на канале. Также там привели свою версию происходящего.

«Наша версия такова. Группа местных охотников увидела другую группу охотников, но не местных, а приезжих, с квадрокоптером. Не стала выяснять, кто есть кто, спустились вниз и заявили о возможном ДРГ из Грузии», — написали в «АМРА- life».

Позже в МВД республики сообщили Sputnik, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии не подтвердилась.

Застрелили грузина

6 ноября в пресс-службе правительства Грузии заявили, что представители Южной Осетии застрелили грузина при попытке его задержания. Это произошло возле грузинского села Кирбал Горийского муниципалитета, граничащего с частично признанной республикой.

Также власти Грузии, как сообщили в кабмине, работают над скорейшим освобождением еще одного гражданина Грузии, незаконно удерживаемого силами Южной Осетии.

«Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент», — заявили в правительстве, процитировав премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами 7 ноября заявил, что не обладает информацией о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.