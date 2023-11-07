«Копии Путина в Европе». В Румынии рассказали, чем грозит ЕС победа России

Румынский премьер-министр Марсель Чолаку считает, что в случае поражения Украины правые и популистские силы в Европе станут еще сильнее, а среди их лидеров могут появиться похожие на Владимира Путина политики. Поэтому, заявляет Чолаку, Бухарест продолжит помогать Киеву, несмотря на политические издержки и на то, что европейские союзники «демонстрируют признаки усталости от войны». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку заявил, что его страна продолжит оказывать Украине «многоплановую поддержку», несмотря на то, что другие европейские союзники демонстрируют усталость от конфликта. По его мнению, союзники Украины должны твердо ее поддерживать, ведь победа России может укрепить популистские силы по всей Европе и породить «двойников» Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Чолаку, конфликт Израиля и ХАМАС волнует европейских политиков больше, чем происходящее в соседней стране. При этом, напомнил премьер, будущее ЕС зависит в том числе и от исхода украинского конфликта, а война на Ближнем Востоке имеет все шансы завершиться раньше.

«Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России», — добавил политик.

Румынский премьер указал на рост популярности правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых критикуют финансовую поддержку Украины и сожалеют о разрыве связей с Россией. По словам Чолаку, подъем немецкой партии «Альтернатива для Германии» частично вызван пророссийскими настроениями.

«Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» – задается вопросом Чолаку.

Он заявил, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо уже имеют «пророссийские взгляды». По его словам, таких политиков должно быть меньше.

«Давайте не будем забывать, что в следующем году у нас состоятся выборы в Европарламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС», — сказал Чолаку.

Румынский премьер заявил, что наблюдает признаки угасания поддержки Киева среди европейских политиков, несмотря на то, что они сейчас обсуждают 12-й пакет санкций против России. В качестве примера Чолаку привел Польшу и Словакию. В этих странах на фоне выборов изменилась риторика в отношении Украины. Чолаку подчеркивает, что парламентские и президентские выборы в Румынии, которые состоятся в 2024 году, не заставят его уйти от обязательств. Премьер Румынии также напомнил, что страна открыто поддерживает Украину в ее намерении вступить в ЕС.

Чолаку не впервые высказывает обеспокоенность возможной победой России в конфликте на Украине. В сентябре 2023 года в беседе с австрийской газетой Der Standard он заявил, что необходимо разработать меры, которые примет Европа в случае проигрыша Украины. Чолаку считает, что полный запрет на импорт российских товаров, в том числе газа, был бы правильным шагом. По его мнению, ЕС уже готовится к полной независимости от российских энергоресурсов, даже если какое-то время цены на них будут высокими.

Венгрия и Словакия против новых санкций

Ряд политиков и глав государств в странах ЕС выступает против продолжения помощи Украине. В их числе венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который долгое время выражал несогласие с санкционной политикой ЕС и высказывался против военной поддержки Киева. В радиоэфире Kossuth он заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на Венгрию. Кроме этого, Орбан запретил поставлять оружие Украине через территорию страны, так как его его государство «хочет мира».

17 октября Орбан и Путин провели незапланированную встречу в Пекине. Венгерский премьер стал первым европейским политиком, который встретился с российским президентом после выдачи ордера МУС на его арест. Орбан открыто заявил, что намерен сохранить связь с Россией. По оценке Bloomberg, своими действиями он подорвал единство Запада. НАТО даже собрало экстренное совещание.

В октябре этого года премьером Словакии стал Роберт Фицо. Он высказался против выделения Украине €50 млрд, указав на проблемы с коррупцией в стране, пишет Politico.