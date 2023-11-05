«Он очень разочарован». Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль оказался под вопросом из-за опубликованной в СМИ информации о предполагаемых датах визита – 6 или 7 ноября. Слив информации наносит ущерб безопасности президента, заявили в окружении Зеленского. Президент Украины хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он «ступит на израильскую землю», отмечает Times of Israel. Что известно о возможном визите — в материале «Газеты.Ru».

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль оказался под вопросом из-за просочившейся в СМИ информации о предполагаемых датах визита. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

Как сообщал Channel 12, Зеленский может прибыть в Израиль на следующей неделе – «в понедельник или вторник».

«Он [Зеленский] хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован», — приводит Times of Israel слова своего собеседника.

Сообщение Channel 12 о возможных датах визита Зеленского нанесло ущерб безопасности президента Украины и его аппарата, отмечает сам телеканал со ссылкой на представителя украинского правительства.

«Утечка информации о возможном визите президента вредит отношениям между странами и доверию между лицами, принимающими решения», — сказал собеседник Channel 12.

По его словам, вопросы безопасности должны быть превыше всего, ведь Украина, как и Израиль, находится в состоянии военного конфликта.

Решение о датах визита пока не принято. О том, что поездку отменят, израильские СМИ также не сообщали.

Визит как знак солидарности

3 ноября о планах Зеленского прилететь в Израиль сообщал израильский министр образования Йоав Киш. По мнению чиновника, это стало бы «важным посланием».

«Это свидетельствовало бы о чем-то вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси Россия — Иран», — написал Channel 12.

Предполагалось, что во время визита Зеленский встретится с политическим руководством Израиля, в том числе премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Президент Украины выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее власти Израиля отвечали, что считают такой визит несвоевременным из-за сложного положения в стране. Зеленский был одним из первых лидеров государств, позвонивших Нетаньяху после начала войны с ХАМАС, сообщал Axios.

Зеленский видит сходства

Украинский лидер ранее говорил, что российская спецоперация на Украине похожа на нападение ХАМАС на Израиль. Он утверждал, что «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке.

«Как далеко может зайти такое зло? Не дальше, чем мы ему позволим. Наше единство должно и может остановить зло. Наше желание к миру, а не их желание крови должно определять, как живет мир. <…> Мы не должны дать террору ни шанса», — сказал Зеленский, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.

При этом Зеленский признавал, что крупный конфликт на Ближнем Востоке может оказать негативное влияние на судьбу Украины.

«Существует риск того, что международное внимание отвлечется от Украины, и это будет иметь последствия», — заявил Зеленский телеканалу France 2.

Похожий инцидент со сливом информации о поездке произошел в мае, когда Зеленский собирался с визитом в Германию. В СМИ просочилась информация о предполагаемом месте проживания президента Украины и уровне его охраны. Тогда представители Зеленского говорили, что президент «сильно разочарован», но в результате он все же приехал в назначенную дату. Правоохранительные органы Германии инициировали расследование по делу о госизмене.