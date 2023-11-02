«Премьер-министр вне себя». В Италии расследуют пранк, жертвой которого стала Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ярости из-за того, что ее советники ввели ее в заблуждение и допустили разговор с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В ходе беседы Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило на фронте, но многие устали от конфликта с Россией. Сейчас ведется внутреннее расследование инцидента; своего поста, скорее всего, лишится советник Франческо Тало, служба которого должна была убедиться в достоверности звонка.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ярости из-за того, что советники ввели ее в заблуждение и допустили разговор с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом пишет Affaritaliani.it.

«Премьер-министр вне себя от произошедшего. В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. — прим. ред.) Тало может полететь с плеч», — сообщает Affaritaliani.it.

Пранкеры выдали себя за высокопоставленного чиновника Африканского союза. Вован и Лексус выложили запись беседы у себя в Telegram-канале накануне.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. У меня есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы попытаться представить мои соображения», — сказала Мелони российским пранкерам.

Контрнаступление Украины, считает Мелони, идет не так, как ожидалось. Принципиально ход конфликта оно не изменило. Все понимают, что он может продлиться долгие годы.

«Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», — отметила премьер-министр.

Мелони заявила, что готова продолжать поддерживать Украину, а героизация Степана Бандеры — это то, «что украинцы и должны делать».

«Проблема с национализмом — это проблема Путина», — заявила она.

Виновный найден

Газета La Repubblica предположила, что офис Франческо Тало не подверг проверке звонок россиян из-за «недостатка времени» или несработавшего «фильтра». Звонок застал Мелони во время ее поездки на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, где она встречалась с несколькими африканскими лидерами.

В офисе дипломатического советника итальянского премьера выразили сожаление в связи с удавшимся розыгрышем.

«Этот разговор произошел 18 сентября в контексте усилий председателя правительства Италии Мелони по укреплению отношений с африканскими лидерами, с которыми были важные встречи в рамках Генеральной ассамблеи ООН 19–21 сентября», — говорится в заявлении офиса премьера Италии (цитата по ТАСС).

Сейчас продолжается внутреннее расследование конфуза.

«Тало, будучи в шаге от выхода на пенсию, покинет свой пост по истечении срока полномочий, в течение нескольких дней. Без продления на один год, которое также было среди предположений», — пишет La Repubblica (цитата по РИА Новости).

Оппозиция использовала пранк в свою пользу

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного Движения «Пять звезд» Джузеппе Конте назвал произошедшее «провалом планетарного масштаба». По его словам, «Мелони открыла правду, которую она никогда не говорила итальянцам».

«Она продолжает посылать оружие на Украину и способствовать военной эскалации, но показывает, что понимает, что необходимо найти выход из ситуации путем переговоров, который защитит интересы обеих сторон», — написал Конте на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, цитата по ТАСС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после обнародованных высказываний Мелони поинтересовалась у нее о готовности героизировать итальянский фашизм.

«Госпожа Мелони, Вы готовы героизировать Акилле Стараче, первого секретаря Национальной фашистской партии (НФП) в 1931–1939 годах, инициатора антисемитской кампании 1938 года? Или Алессандро Паволини, министра культуры в 1939–1943 годах, одного из создателей «республики Сало», первого и, слава Богу, последнего генсекретаря Республиканской фашистской партии (преемницы НФП) в 1943-1945 годах? А возродить печально знаменитые «черные бригады», которые действовали в 1943–1945 годах на севере Италии в качестве боевого крыла Республиканской фашистской партии?» — обратилась Захарова через свой Telegram-канал к Мелони.