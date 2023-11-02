«Меньше барахла — меньше клопов». Путин нашел пользу от западных санкций

Ситуация в России развивается предсказуемо, заявил президент Путин на совещании по экономическим вопросам. По его данным, за девять месяцев 2023 года ВВП России вырос на 2,8%. Также глава государства заявил об отсутствии страха России перед новыми санкциями Запада, однако предупредил, что возможны новые диверсии, как в случае с «Северными потоками». Кроме того, президент пошутил, что запрет на ввоз западных товаров в страну снизит риски ввоза вместе с ними постельных клопов из Великобритании и Франции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Предсказуемая экономика

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что развитие российской экономики идет согласно прогнозам.

«За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%»,

— отметил глава государства, которого процитировало агентство ТАСС.

Также Путин привел показатель безработицы в России, которая по его словам, находится на устойчиво низком уровне. Он оценил его значение в 3%.

По словам российского президента, зарплаты в стране растут выше инфляции: за восемь месяцев 2023 года они прибавили 7,5% в реальном выражении.

Кроме того, Путин потребовал внимательно следить за динамикой цен на социальной значимые и наиболее востребованные товары и услуги. Он призвал правительство и Банк России координировать работу по снижению инфляции, подчеркнув, что показатель отражается на благополучии россиян.



Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам представил данные, согласно которым рост внутреннего валового продукта России за январь — сентябрь 2023 года составил 2,8% в годовом выражении. По словам председателя правительства, в сентябре темп роста ВВП России уже превысил 5% к аналогичному периоду прошлого года.

Клопы в Европе

Путин в ходе совещания отметил, что вероятные следующие пакеты антироссийских санкций от Евросоюза (ЕС) не пугают Россию. Как пошутил глава государства, такие ограничения, как запрет на ввоз западных товаров в страну, снизят риски ввоза постельных клопов из крупных городов Европы.

«Чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — обратил внимание российский лидер.

5 октября министр просвещения и молодежи Габриэль Атталь заявил, что во Франции сразу в нескольких городах закрылись школы из-за ситуации с постельными клопами. «Сейчас мы обнаружили постельных клопов в 17 учебных заведениях, семь из них мы закрыли», — сказал тогда он.

Тогда же телеканал Sky News со ссылкой на данные службы дезинфекции Rentokil сообщил о нашествии клопов в Великобритании. Число случаев заражения квартир британцев вредителями увеличилось на две трети с 2022 по 2023 год, сообщили в службе.

Отвертки и иголки

Во время совещания по экономике Путин не исключил диверсий со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России.

«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», — сказал президент.

Также Путин назвал абсурдной идею стран Запада запретить поставки в Россию отверток и других мелких товаров.

26 октября издание Mercury написало, что в рамках очередного пакета санкций глава МИД Австралии Пенни Вонг утвердил запрет на экспорт в Россию отверток. Кроме того, в пакет вошли инструменты, необходимые для фрезерования, а также для завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов. Ограничения распространились и на телевизоры, и на звукозаписывающие устройства.

21 октября в EUobserver написали о предложении Литвы запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. По данным издания, Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей».

Глава государства также заявил об ожидании усиления против России санкций, которыми западные страны уже сами себя наказали.

«(Западные страны) пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, это видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — подчеркнул Путин.