«Уже поставили вопрос». Лукашенко требует от Москвы компенсацию за срыв сроков ввода АЭС

Белорусский президент потребовал от Москвы компенсацию из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. По словам Лукашенко, российская сторона предложила Минску цену «на свежее ядерное топливо» как «для своих станций». В «Росатоме», который выступает подрядчиком строительства станции, заявили об отсутствии нерешенных вопросов с Белоруссией по проекту БелАЭС. Станцию начали строить в 2011 году, первый энергоблок полностью ввели в 2021 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Требование компенсации

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсации из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«По договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было»,

— процитировало белорусского лидера агентство БелТА.

Как отметил Лукашенко, ответственность за нарушение сроков ввода станции несет именно российская сторона. По словам белорусского лидера, Москва предложила Минску цену «на свежее ядерное топливо», аналогичную той, по которой покупают его российские станции, а также гарантийный срок на пять лет.

Лукашенко во вторник, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС, попросил представителя Минэнерго подготовить оценку того, насколько проект удовлетворяет белорусскую сторону.

Ответ России

Как подчеркнул депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру», в требованиях президента Белоруссии о компенсации за задержку ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) нет политической подоплеки. Он назвал вопрос корпоративным.

В госкорпорации «Росатом», которая выступила в качестве генерального подрядчика строительства БелАЭС, заявили, что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по этому проекту.

«Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. <...> На данный момент нерешенных вопросов нет»,

— говорится в релизе российской госкомпании, поступившем в агентство РИА Новости.

В госкорпорации объяснили задержку сроков сдачи объекта тем, что основные этапы строительства атомной станции пришлись на непростой период пандемии коронавируса и ужесточения обстановки во внешней политике.

Строительство БелАЭС

Москва и Минск заключили соглашение о строительстве БелАЭС в 2011 году. Тогда же Белоруссия получила от России кредит на строительные работы в размере $10 млрд. Этими деньгами Минск покрыл часть расходов на работы. Предполагалось, что погашать задолженность Белоруссия начнет с апреля 2023 года. В сентябре 2023 года Госдума поддержала отсрочку по выплате — новой датой погашения назначили 1 апреля 2024 года. При этом Минск должен выплачивать долг в российских рублях.

Станцию построили около города Островца Гродненской области Белоруссии. БелАЭС включает в себя два реактора суммарной мощностью 2400 МВт.

Первый энергоблок полностью ввели в эксплуатацию в январе 2021 года, 24 октября 2023 года МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Еще 6 марта Лукашенко сообщил, что станция сэкономила для страны уже более $400 млн.

Президент России Владимир Путин 12 октября 2018 года, выступая на пленарном заседании V форума регионов России и Белоруссии, назвал строительство БелАЭС крупнейшим совместным проектом двух стран.

«Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — пошутил тогда Путин.

В августе президент Белоруссии не исключил возможность строительства второй АЭС в Белоруссии. Он объяснял, что строительство новой АЭС имеет свои преимущества: топливо на атомную станцию загружается раз в пять-шесть лет, стоит оно около $150 млн, при этом это — «чистая энергия».