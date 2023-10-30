«Потеря оптимизма и чувства юмора». Помощники Зеленского рассказали журналистам о его состоянии

Зеленский вернулся из поездки в США в сентябре разочарованным и злым из-за потери интереса к украинскому конфликту, сообщает Time. По словам собеседников издания, президент Украины чувствует себя преданным, «теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит». Тем не менее украинский лидер продолжает верить в победу под Россией. В окружении украинского лидера считают, что Зеленский обманывает себя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Чувства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из поездки в США в конце сентября 2023 года разочарованным и злым из-за потери интереса к Украине и конфликту с Россией, написали в американском журнале Time со ссылкой на сообщение источников в окружении украинского лидера.

«В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой», — написал автор материала Саймон Шустер.

Злость, как пишет автор, по итогам визита в Вашингтон пришла на смену привычных для Зеленского оптимизма, чувства юмора, склонности оживить встречу в военной комнате шутками или остроумным анекдотом.

«Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит»,

— процитировало издание близкого к окружению Зеленского источника.

Такое состояние президента объясняют тем, что западные союзники оставили его без средств для победы в конфликте с Россией, предоставив лишь необходимое «чтобы выжить». Зеленский чувствует себя преданным: видит потерю интереса мировой общественности в конфликту на Украине и снижение объема международной поддержки. Как пишет издание, общественная поддержка финансовой помощи Украине в США в течение нескольких месяцев снижалась, и визит Зеленского не оживил ситуацию.

Поступки Зеленского

Президент Украины сразу после возвращения заявил о своей безоговорочной вере в победу Украины в конфликте с Россией. «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто», — говорил тогда Зеленский. Как пишет издание, президент не планирует прекращать борьбу и идти на переговоры по заключению мира, несмотря на недавние неудачи на поле боя. Зеленский по-прежнему категорически против даже временного перемирия.

Некоторые советники президента стали беспокоиться по поводу веры Зеленского «в окончательную победу Украины над Россией».

«Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», — заявил изданию один из ближайших помощников украинского лидера.

Как отметил источник Time, по мнению Зеленского, если не сдерживать армию России, боевые действия распространятся за пределы границы с Украиной и могут перерасти в новую мировую войну.

Издание напомнило, что президенту Украины в ходе его визита не позволили выступить с речью перед конгрессом США. А его помощникам не удалось организовать для него выступление на телеканале Fox News и интервью с Опрой Уинфри.

Визит Зеленского в Вашингтон

В ходе своего сентябрьского визита в США Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином, встретился с законодателями из палаты представителей и сената, а вот выступления перед конгрессом не случилось. «У нас просто не было времени», — пояснил тогда спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.

При этом в свой предыдущий визит — в декабре 2022 года — Зеленский выступал перед двумя палатами американского парламента под бурные аплодисменты.

Зеленский ехал обсуждать выделение финансовой помощи Украине. На тот момент Байден намеревался запросить у конгресса $24 млрд для помощи Киеву. Зеленский должен был на встречах с представителями законодательного органа обосновать необходимость продолжения поддержки Киева на фоне отсутствия крупных успехов контрнаступления.

Визит в итоге закончился объявлением президента США о выделении нового пакета помощи Украине размером $325 млн. В Пентагоне уточнили, что Киев получит ракеты AIM-9 Sidewinder, зенитно-ракетные комплексы Avenger для ПВО, противотанковые системы Javelin и AT-4, боеприпасы для HIMARS. Зеленский поблагодарил американского лидера за помощь, отметив, что это именно то, что нужно украинским солдатам.