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«Необходима сделка». На Западе заговорили о снятии санкций и компромиссе с Россией

Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра и начал сам ее побаиваться

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Kevin Lamarque/Reuters
США и страны Европы должны предложить России новую систему безопасности, которая предполагает суверенитет и нейтралитет Украины, заявил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу. Он считает, что Запад мог бы вернуть замороженные активы и отменить санкции, а отказ Киева от переговоров с Москвой является «фатальной ошибкой». Бэндоу отмечает, что Украина не сможет одолеть Россию, а полноценное участие НАТО в конфликте является самоубийством. Глава МИД РФ Сергей Лавров же заявил, что президент Украины Зеленский «уже мало слушается» и все больше выступает с претензиями к Западу.

США и страны Европы должны предложить России новую систему безопасности, которая уважает украинский суверенитет и предполагает ее нейтралитет. Такое мнение в колонке для издания American Conservative выразил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу.

По мнению публициста, Западу необходимо вступить в переговоры с Россией о восстановлении мира и стабильности, заявив о своей готовности вернуть замороженные активы и отменить санкции.

Украинцев к чему-либо принуждать не следует, но необходимо провести с ними «жесткие дискуссии» и проинформировать, что военная поддержка будет ослаблена. Также следует отказаться даже от притворства поддержки возвращения Донбасса и Крыма, считает Бэндоу.

«Необходимо заключить сделку. Она не станет идеальным решением, но чем дольше Украина будет ждать, тем хуже, скорее всего, будет сделка», — пишет Даг Бэндоу.

Вступление в войну союзников — самоубийство

По мнению Дага Бэндоу, контрнаступление Украины провалилось, ВСУ удалось вернуть малое количество земель ценой многих человеческих жизней и техники. Российская армия же смогла извлечь опыт из первоначальных этапов СВО.

«Киев вряд ли может позволить себе восполнить кадровые потери. Население Украины, изначально значительно меньшее, чем в России, еще больше сократилось в результате массового исхода миллионов беженцев. Широко распространено уклонение от призыва», — пишет ученый.

Публицист считает, что у сторонников Киева осталось мало оружия, которое они могут предоставить Украине.

«Никто не верит, что Украина может одержать победу сама. Если поддержки союзников будет недостаточно, то только эскалация — официальное вступление союзников в войну — может принести победу. Однако это самоубийство, что признает большинство представителей внешнеполитической элиты Вашингтона».

Некоторые американцы все еще хотят вести «войну до последнего украинца». Но продолжающийся конфликт даже более вреден для Запада, чем победа России, считает Даг Бэндоу.

«Углублять вражду с государством, обладающим ядерным оружием, и тем самым подталкивать его правительство, которое когда-то смотрело на Запад, в сторону Китая, Северной Кореи и Ирана, является геополитической глупостью», — пишет Бэндоу.

Оказание военной помощи Киеву тоже не приведет к хорошим результатам.

«Западные страны устали от дорогостоящего тупика, который разрушает Украину и убивает ее граждан без какой-либо цели. У России есть преимущество в том, что она может вести войну на истощение. Особенно в условиях, когда что западные государства все чаще считают такой курс не только дорогостоящим, но и бесполезным», — написал в своей колонке Даг Бэндоу.

Байден считает поддержку Украины разумной инвестицией

Несмотря на то, что в западных СМИ все чаще звучит тезис о том, поддержка Украины становится все менее популярной, публично политики от нее не отказываются.

В недавнем обращении к нации, посвященным ситуации на Украине и палестино-израильскому конфликту, президент США Джо Байден заявил, что добиться победы Киева и Иерусалима «для национальной безопасности Америки жизненно важно». Если этого не сделать, то «конфликт и хаос могут распространиться в других частях мира».

«ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы. Но у них есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить соседнюю с ними демократию», — заявил президент США.

Он направил конгрессу запрос на дополнительное финансирование помощи для Украины и Израиля.

«Это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды американской безопасности на протяжении поколений», — сказал Джо Байден.

Российская сторона продолжает указывать на то, что поддержка союзников лишь разжигает конфликт.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что [президент Украины Владимир] Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу: «Денег мало, оружия мало», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству «БелТА».

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