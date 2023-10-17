«Больше никаких беженцев». Иордания и Египет не пустят палестинцев из сектора Газа

Король Иордании Абдалла II отказался принимать беженцев из сектора Газа. Он призвал не перекладывать проблему на другие государства, а найти путь решения конфликта. По его словам, Египет тоже людей не примет. Источники Financial Times рассказали о раздражении Каира из-за давления со стороны Европы по поводу принятия палестинцев. Эвакуация гражданского населения требуется Израилю, так ЦАХАЛ готовит сухопутную операцию по вторжению в сектор Газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Красная линия

Иордания не примет палестинских беженцев из сектора Газа, которых Израиль готовится переместить из анклава, заявил король Иордании Абдалла II в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Слова короля приводятся на сайте главы государства.

«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте. Эту проблему надо решать внутри сектора Газа и палестинских территорий на Западном берегу (реки Иордан), не нужно перекладывать ее на плечи других государств»,

— сказал монарх в ответ на вопрос журналистов о возможном наплыве беженцев в страну.

По словам короля, он выступает с соответствующим заявлением и от лица Иордании, и от лица Египта. Абдалла II считает, что проблему можно решить при помощи верного политического горизонта, который бы объединил палестинцев и израильтян, позволив им вместе мирно жить и работать.

Планы по наземному вторжению Израиля в сектор Газа монарх назвал реальными. В таком случае он предрек ужасные последствия для мирового сообщества.

В 1948 году в Иорданию бежали 2,4 млн палестинцев на фоне войны с Израилем. Эти беженцы стали подданными королевства. Население Иордании в настоящее время на 35% состоит из палестинцев.

Возьмите 1 млн беженцев

Газета Financial Times написала во вторник со ссылкой на сообщение европейских чиновников, что в Египте раздражены давлением некоторых стран Запада, которые требуют открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа и принять палестинских беженцев.

По словам одного из собеседников издания, высокопоставленный египетский чиновник пригрозил отправить в Европу 1 млн беженцев из сектора Газа, если Запад продолжит настаивать на открытии КПП.

«Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Если вы так заботитесь о правах человека — так возьмите их (беженцев)», — сказал египетский представитель власти в разговоре с одним из европейских чиновников, слова которого привели в газете.

По словам европейского собеседника издания, в Каире рассердились из-за давления со стороны других государств по поводу принятия беженцев.

Также, как написали в FT, в Египте заявили западным дипломатам о планах поставлять в сектор Газа гумпомощь. При этом, по данным газеты, Тель-Авив отказал во въезде грузовикам с продовольствием. По словам одного из европейских дипломатов, Израиль готов выпускать беженцев через КПП «Рафах», но гумпомощь пропускать не намерен.

Наземное вторжение

13 октября представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что минобороны Израиля и Армия обороны страны (ЦАХАЛ) уведомили организацию о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из города Газа на юг в течение 24 часов. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов. В ХАМАС призвали не следовать указаниям Тель-Авива.

За день до этого издание Axios со ссылкой на источники в США и Израиле написало, что Тель-Авив и Каир якобы договорились о создании коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. 16 октября газета The Wall Street Journal написала о существовании плана США, Египта и Израиля по эвакуации находящихся в секторе Газа мирных жителей. Речь шла о переходе через КПП «Рафах» из сектора Газа палестинцев с американским паспортом или гражданским иных государств Запада.

Израилю потребовалось провести эвакуацию мирных жителей из сектора Газа в связи с планами ЦАХАЛ провести наземное вторжение на территорию региона. 15 октября представитель ЦАХАЛ Дэниел Хагари сообщил об эвакуации 600 тыс. палестинцев на юг анклава. Тогда же он предупредил о мощных ударах по северной части сектора Газа в ближайшие несколько дней. Со стартом вторжения медлят, по информации Der Spiegel, власти хотят сначала обсудить ситуацию с американским президентом Джо Байденом во время его визита, 18 октября.