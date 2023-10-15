Жители Сдерота покидают свои дома. Это первая эвакуация целого города в истории Израиля

В Израиле впервые за всю историю страны эвакуируют целый город — жителей Сдерота решено перевезти в Тель-Авив и Иерусалим. От эвакуации отказались 10% жителей. Власти также планируют эвакуировать жителей соседнего Ашкелона. Оба города — ближайшие к сектору Газа. Премьер Нетаньяху объявил войну и пообещал уничтожить ХАМАС. Иранские дипломаты заявили, что страна не планирует вступать в войну, пока Израиль не наносит удары по территории Ирана.

Эвакуация Сдерота

Власти Израиля начали эвакуацию жителей города Сдерот, расположенного на юге страны в 4 км от ближайшего палестинского города в секторе Газа, сообщил заместитель мэра Элад Калими в интервью газете Times of Israel.

По его данным, всего в городе проживают 30 тыс. человек. Перевезли в другие регионы около двух третей от общего числа городского населения, завершить эвакуацию планируют до конца воскресенья. Покинувших Сдерот людей расселят в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата. Деньги на это выделит правительство при поддержке граждан. Как отметил Калими, свои дома по разным причинам отказались покидать примерно 10% населения Сдерота.

В Израиле впервые за всю новую историю страны проводят эвакуацию целого города. Поводом послужило попадание по городской инфраструктуре 75 ракет, запущенных с 7 октября, сообщил вице-мэр.

Обстрел ракетными залпами

По данным Times of Israel, власти также планируют эвакуировать соседний город Ашкелон. Как рассказала местная жительница, она и ее семья останутся в обстреливаемом городе «по идеологическим причинам».

«Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я, и которые говорят, что вы не вытащите меня из моего дома. И плюс к тому, куда мы собираемся идти? Я должна поехать в Тель-Авив? Так они (боевики) тоже туда собираются», — отметила она.

Накануне в бригаде «Аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России), близкие к радикальной группировке ХАМАС) заявили, что наносят ракетные удары по городам Ашкелон и Сдерот, а также по кибуцу Зиким на юге Израиля. В группировке уточнили, что обстрел городов ведется ракетными залпами.

Планы Ирана

Армия Ирана не намерена вступать в войну с Израилем, пока страна не начнет атаки по иранской территории. Об этом в постпредстве исламской республики при ООН заявили агентству РИА Новости.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский. — Прим. ред.) фронт сопротивления может защитить себя», — отметили дипломаты.

Уничтожить ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил на первом заседании нового чрезвычайного правительства, что Израиль уничтожит ХАМАС.

«ХАМАС думал, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», — заявил он.

7 октября силы радикального палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, взяв сотни людей из числа военных и гражданских лиц в заложники.

На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи». 9 октября ЦАХАЛ объявил о переходе к наступательной фазе уничтожения палестинской радикальной организации. 15 октября Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о намерении вторгнуться в сектор Газа наземным образом. Накануне ЦАХАЛ на шесть часов открывал два маршрута для эвакуации желающих покинуть крупнейший город сектора Газа — Газу.

С прошлой субботы к настоящему времени в общей сложности из-за конфликта погибли около 3,6 тыс. человек, в том числе 16 россиян, 2,3 тыс. палестинцев в секторе Газа, 1,3 тыс. израильтян.

В конфликт также вмешалась вооруженная ливанская группировка «Хезболла». Представители боевиков сообщили 15 октября об атаке на патруль израильской армии возле еврейского поселения Эль-Манара. «Хезболла» выпустила противотанковую ракету по бронемашине. ЦАХАЛ также ведет обстрел позиций «Хезболлы» в Ливане в ответ на удар по своим бойцам противотанковыми ракетами.