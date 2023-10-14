«Пресс-секретарь — это сапер». За что уволили спикера МИД Польши, требовавшего извинений от Зеленского

МИД Польши уволил пресс-секретаря Лукаша Ясину. Причиной стали его высказывания о неготовности польских загранучреждений к парламентским выборам, назначенным на 15 октября. В мае представитель министерства требовал извинений от Владимира Зеленского за Волынскую резню 1943-го, после чего был временно отстранен от должности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретаря министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину, который требовал от Владимира Зеленского извинений за Волынскую резню, отправили в отставку. Об этом он сам сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может подорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех», – написал он.

По заявлению польского МИДа, которое приводит издание Rzeczpospolita, причиной увольнения стало распространение Ясиной недостоверных данных о степени подготовки польских заграничных учреждений к парламентским выборам, которые состоятся 15 октября.

Ранее в интервью RMF24 представитель министерства заявил, что некоторые из созданных за рубежом избирательных комиссий не смогут вовремя подсчитать голоса.

«Я пресс-секретарь, а значит, я человек, специализирующийся на официальном оптимизме, но не скрою от вас, что мы действительно очень обеспокоены этим, нас беспокоят сроки подсчета голосов», – сказал Ясина.

После этого глава избирательного бюро Польши Магдалена Петржак заявила, что «было бы хорошо», если бы заявления пресс-секретаря МИД «основывалось на каких-то положениях». Руководитель национальной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк напомнил, что ответственность за голосование за рубежом несет министерство иностранных дел, а отслеживать любые задержки должны консулы.

МИД подчеркнул, что власти страны создали достаточное количество избирательных участков и уведомили избирателей об их загруженности.

Скандал с Волынской резней

В мае текущего года Ясина в интервью польскому порталу Onet.pl заявил, что Владимиру Зеленскому следует извиниться за Волынскую резню – массовое убийство Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ) этнического польского населения на Западной Украине и на территории Волыни в 1943 году.

Тогда Ясина отметил, что со стороны Киева «до сих пор отсутствует понимание того, насколько важен этот вопрос для поляков». Он подчеркнул, что Украина как государство извинений не приносила, однако высказал мнение, что Зеленский «должен взять на себя большую ответственность».

После этого посол Украины в Варшаве Василий Зварич в публикации в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал «неприемлемыми и досадными» любые попытки навязать Киеву, что он должен делать. Он призвал польскую сторону проявлять уважение к украинским властям и более взвешенно подходить к своим заявлениям. Через несколько дней дипломат удалил этот пост.

Радиостанция RMF FM сообщала, что Ясину после высказывания о резне временно отстранили от должности, формально отправив в отпуск «на неопределенный срок».

В июне заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава ждет от Киева не просто извинений за Волынскую резню, а комплексных решений: по его словам, следует провести эксгумацию и отдать дань памяти жертвам. В июле польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк назвал резню «незажившей раной» и заявил, что Польша ожидает от Украины «жестов» к 80-й годовщине трагедии.

Незадолго до самой годовщины Украину посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он установил там крест в память об убитых. Также Зеленский вместе с польским президентом Анджеем Дудой посетил мессу в Луцке.

При этом 11 июля, в день годовщины, сейм Польши принял постановление в память о погибших, в котором потребовал от Украины признать вину и почтить память жертв массовых убийств.