Арестовичу в России грозит 17 лет колонии. В чем его обвиняют

Алексея Арестовича* разыскивают в России по двум статьям Уголовного кодекса: о призывах к терроризму и фейках о ВС РФ. По данным Telegram-канала SHOT, розыск связан с заявлением экс-советника офиса Зеленского об ударе ВС РФ по Краматорску ракетами «Искандер». С января Арестович содержится в базе «Миротворец», в мае Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов, в августе на него написали заявление в СБУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В чем обвиняют Арестовича

Экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) объявили в розыск по двум статьям российского Уголовного кодекса: о призывах к терроризму и фейках о Вооруженных силах России, написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источников.

«Публичные призывы к терроризму с использованием СМИ» (205.2, ч. 2) и «Распространение фейков о ВС РФ с использованием своего служебного положения» (207.3, ч. 2, п. «а»)», — сообщил собеседник канала.

Совокупно ему грозит до 17 лет заключения в колонии.

По информации SHOT, розыск связан с заявлением в соцсетях от 8 апреля 2022 года на тот момент еще советника офиса президента Украины, что по Краматорску был нанесен удар якобы российскими ракетами «Искандер». При этом вскоре выяснилось, что это был удар «Точкой У» — ракетой, которую активно используют ВСУ.

О федеральном розыске Арестовича стало известно днем 3 октября. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.

«Арестович Алексей Николаевич. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе без указания статьи обвинения, которую вменяют политику.

Бывший советник главы офиса президента Украины в середине января попал в базу украинского сайта «Миротворец». Политика назвали «профессиональным провокатором». Причем в профиле вместо актуального фото политика разместили снимок Арестовича в женском образе из фильма «Не бойся, я рядом», где он сыграл второстепенную роль. Экс-советника обвинили в дискредитации украинских властей. Базу составляют на основании принадлежности или сочувствия Кремлю.

Росфинмониторинг в мае 2023 года включил Арестовича в перечень террористов и экстремистов. В 2022 году за призывы к экстремизму в его отношении возбудили уголовные дела Генпрокуратуры ДНР и Белоруссии.

Во второй половине августа стало известно, что на бывшего советника офиса президента Украины написали заявление в Службу безопасности страны за его слова о том, что «расчеловечивание россиян» было самой большой ошибкой Киева. Арестович утверждал, что «расчеловечивание» позволило «среднему мобилизованному россиянину» получить отличную мотивацию сражаться.

Уход с поста советника

Арестович добровольно ушел с поста советника офиса Зеленского в январе 2023 года. В отставку он подал после своих слов о том, на жилой дом в Днепропетровске 14 января упала и разрушила его ракета, сбитая украинским комплексом ПВО. «Она взорвалась, когда упала», — заявил он.

В Украинской армии после этого утверждали, что у них «нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Арестович вскоре после заявления извинился за свои слова и назвал их ошибкой.

В Кремле также заявили, что обрушение части дома в Днепропетровске стало результатом работы ПВО Украины. Там подчеркнули, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тогда навал историю с отставкой Арестовича показательной. По его словам, ситуация показывает, какими последствиями на Украине может обернуться правда.