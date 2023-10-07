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«Время пришло». Боевики ХАМАС вторглись в Израиль и выпустили более 5 тыс. ракет

Министр обороны Израиля Галлант заявил, что ХАМАС объявило его стране войну

Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля, она получила название «Буря Аль-Акса». Глава военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф, утверждает, что с утра по Израилю было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов. Над территорией страны работает система ПРО «Железный купол». Армия обороны Израиля объявила о состоянии «готовности к войне», объявлен призыв резервистов.

Война и массированный обстрел

Палестинское исламистские движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля, она получила название «Буря Аль-Акса». Об этом говорится на сайте движения.

Воздушная тревога прозвучала в центральном Израиле в 7 утра по местному времени. Кроме того, сирены прозвучали в Тель-Авиве. Вскоре стало известно, что причиной тревоги стали десятки ракет, которые выпустили из Сектора Газа в сторону Израиля. В городе слышна работа израильской системы ПРО «Железный купол».

Как заявил в соцсети Х (Twitter) глава военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов. Также Ад-Дейф призвал «исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС. Телеканал Al Jazeera передает, что в палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявили, что присоединяются к действиям ХАМАС. Также Ад-Дейф в своем заявлении обвинил израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса».

«С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло»,

— говорится на сайте движения.

По данным ЦАХАЛ, боевики Газы проникли на территорию Израиля в приграничных районах. Командование службы тыла израильской армии рекомендовало жителям приграничных населенных пунктов не выходить из домов и держаться вблизи бомбоубежищ. Очевидцы сообщают, что в израильских приграничных населенных пунктах идут уличные бои. На кадрах, попавших в социальные сети, слышна речь на иврите на фоне того, как по улицам на пикапах ездят вооруженные боевики и идет стрельба.

Израиль в ходе столкновений потерял контроль над полицейским участком в городе Сдерот в южной части страны, сообщает Al Jazeera. Также сообщается, что палестинцы захватили заложников и подбили израильскую военную технику, включая танк Merkava.

В результате обстрелов, по последним данным на момент публикации материала, погибло 5 человек. Жертвами стали женщина в Гедроте и четыре человека в бедуинском поселке на востоке страны. Газета «Гаарец» сообщает о более 100 пострадавших.

Сбор резервистов и ответ Израиля

Армия обороны Израиля приведена в боевую готовность в ответ на ракетный обстрел со стороны Газы и проникновение боевиков в приграничные районы. Об этом сообщил ЦАХАЛ в в своем Telegram-канале. Начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения действий ЦАХАЛ, отмечается в сообщении.

На юге и в центре Израиля, в том числе Тель-Авиве, введен режим чрезвычайной ситуации. Военные закрыли дороги возле границы с сектором Газа из-за продолжающихся боевых действий.

Министр обороны Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов, передает The Times of Israel. По словам Галланта, ХАМАС «совершил роковую ошибку».

«Сегодня утром ХАМАС совершил роковую ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения»,

— сообщается в заявлении Галланта.

В ЦАХАЛ пообещали, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за нападение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проведет совещание с представителями службы безопасности.

Затем ЦАХАЛ объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа. Десятки истребителей наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

В свою очередь Telegram-канал Mash утверждает, что армия Израиля начала вывозить военную технику с юга страны — чтобы не отдавать ее противнику. Канал опубликовал видео, на котором истребители F16 перевозят на тягаче подальше от мест столкновения. Все, что не успели спасти, массово захватывают боевики.

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