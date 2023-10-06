«Он прав»: западные аналитики считают, что ставка Путина на усталость Украины сыграла

Издание Business Insider опубликовало статью, в которой говорится, что российский президент Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от Украины. На фоне заявлений западных стран о неготовности к дальнейшей поддержке Киева, авторы посчитали, что ставка российского лидера сыграла, а слова Владимира Зеленского имеют все меньший вес. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Журналисты Business Insider заявили, что российский президент Владимир Путин сделал ставку на то, что западные страны устанут от постоянной помощи Украине, и теперь его план воплощается в жизнь.

Со ссылкой на аналитиков автор статьи пишет, что важная часть плана Путина — оставаться на поле боя как можно дольше, чтобы Запад устал помогать Украине.

Издание сообщает, что хаос в Конгрессе США и разногласия по вопросу выделения дополнительного финансирования для Украины только приближают победу России. При этом Пентагон заявил, что у них остались средства, которые выделили для помощи Киеву еще до возникшего между партиями конфликта, однако и они в какой-то момент закончатся.

Словакия также показывает «усталость от Украины». На прошлой неделе в стране прошли выборы, на которых победила крайне правая партия, которая пообещала прекратить финансирование своего соседа.

Опросы показывают, что в Германии сейчас также лидирует крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), главы которой давно выступают против помощи Украине и поддерживают связи с Россией.

По данным авторов статьи, Украине будет сложно восполнить дефицит бюджета без помощи США даже при условии европейской поддержки. При этом на Западе заявили, что они уже отдали большую часть того, что могли.

Журналисты со ссылкой на аналитиков утверждают, что Путин уже давно делает ставку на ослабление поддержки Украины, так как на Западе растет инфляция и наблюдаются высокие цены на топливо, что наносит вред бюджетам обычных граждан.

Бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб рассказал изданию, что Путин изначально рассчитывал на нехватку ресурсов и поддержки, чтобы выиграть конфликт «на истощении».

«Появляется все больше и больше признаков того, что он прав. Украина не достигает своих целей по призыву на военную службу, ее экономика проседает под тяжестью конфликта, и как в США, так и в Европе угасает энтузиазм по поводу поддержания высокого уровня помощи Украине», — сказал Биб.

По словам специалиста, если ситуация в Конгрессе не решится, то финансирование Украины США может внезапно прекратиться, что будет плохой новостью для страны. По его мнению, это может подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

«Комбинация может привести к переломному моменту, когда постепенная эрозия западной поддержки Украины перерастет в резкое сокращение или коллапс», — сказал Биб.

Однако другие аналитики считают, что Кремлю рано рассчитывать на победу. Недавний опрос показал, что большинство американцев все же выступают за продолжение поддержки Украины. Жители Европы также хотят продолжить финансировать государство.

«Поддержка Украины остается сильной, что позволяет предположить, что общественность полностью понимает масштабные последствия исхода конфликта для европейской безопасности», — говорят исследователи.

Почему Запад устал от Украины?

Обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфманн считает, что прежде всего Запад устал от Украины из-за буксирующего контрнаступления. По ее словам, у украинских военнослужащих не хватает вооружения, которое западные страны с большим трудом поставляют, опустошая свои запасы. Обозреватель добавила, что «магия Зеленского» начинает ослабевать, так как слова украинского лидера имеют все меньший вес и даже раздражают некоторых политиков-партнеров.

Кауфманн пишет, что недавно прошло собрание министров иностранных дел стран ЕС в Киеве. Однако на нем не было глав МИД Венгрии и Польши.

«При этом поляк, который сослался на плохое самочувствие, был в достаточно хорошей форме, чтобы участвовать в съезде своей партии в Катовице», — добавила обозреватель.

Она отметила, что на встрече все же присутствовали заместители чиновников. По мнению обозревателя, министры не захотели приезжать на встречу из-за конфликта вокруг экспорта украинского зерна, однако посчитали рискованным не отправлять на нее никого.

Мнение России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя происходящее в Конгрессе США, сказал, что усталость в мире от спонсирования Украины будет только расти, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий», — добавил Песков.

Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия ждет «проявления хоть каких-то ростков здравого смысла», сообщает РИА Новости.

«А что касается, справятся они или не справятся (с финансированием и поддержкой Украины. — «Газета.Ru») , это их нужно спросить... Ну, конечно, справятся, проблем я не вижу. Проблем в том, чтобы расширить производство, чтобы увеличить количество денег, которые направляются на войну и продлевают этот конфликт», — добавил Путин.

При этом российский президент добавил, что без поставок западного оружия и боеприпасов Украине «жить останется неделю».

«Они и на Западе кончаются. США производят 14 тыс. снарядов 155 калибра, а украинские войска в день тратят до 5 тыс.», — напомнил Путин.

Российский президент утверждает, что западные страны планируют увеличить производство боеприпасов до 75 тыс. до конца следующего года. Однако «это надо еще дожить».