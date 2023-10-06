Был уверен в победе России: японского депутата накажут за поездку в Москву

Депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки будет лишен своего мандата за поездку в Россию. Возмущение однопартийцев вызвало то, что в ходе своего визита Судзуки выразил уверенность, что Россия победит Украину. Кроме того, он нарушил порядок выезда членов партии за рубеж, не подав соответствующего уведомления. Судзуки заявил, что в данной поездке не представлял ни правительство Японии, ни свою партию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки будет исключен из объединения за поездку в Россию, сообщает газета Sankei.

Соответствующее решение приняла дисциплинарная комиссия партии. Его утверждение ожидается 10 октября.

Претензии к замглавы парламентской фракции Партии возрождения Японии связаны с тем, что в ходе визита он заявил о своей уверенности в победе России над Украиной. Кроме того, Судзуки нарушил порядок выезда членов партии за рубеж, не подав соответствующего уведомления.

Редкий гость из Страны восходящего Солнца

Депутат пробыл в Москве с 1 по 5 октября.

«Это первый визит члена японского парламента в Россию с момента начала вторжения на Украину в феврале прошлого года», — пишет Sankei.

Судзуки встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

Руденко на встрече отметил вклад депутата в развитие двусторонних связей. Он заявил, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества сейчас целенаправленно разрушается «санкционной политикой официального Токио в угоду США и навязанному ими антироссийскому курсу «коллективного Запада».

«Такая линия не отвечает национальным интересам Японии и чаяниям японского народа», — считают в МИДе.

Парламентарию были изложены подходы России к ряду актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также некоторым темам российско-японских отношений, сообщила пресс-служба российского ведомства.

«В ходе беседы (с Галузиным — «Газета.Ru») проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, включая ситуацию вокруг украинского кризиса», — говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Судзуки — сторонник диалога

Судзуки заявил, что в ходе поездки не представлял ни правительство Японии, ни свою партию. Он посетил РФ в качестве индивидуального депутата во время перерыва между сессиями парламента.

«Кажется, в Японии есть разные мнения по поводу моего визита в Москву, — написал Судзуки на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). — Но я горжусь тем, что являюсь политиком, который больше, чем кто-либо другой, учитывает важность японо-российских отношений с точки зрения национальных интересов. В такое время важно вести диалог. Я считаю, что это необходимо».

ТАСС пишет, что Судзуки неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США. Депутат выступал консультантом премьер-министров Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу по вопросам отношений с РФ.