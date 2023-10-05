Путин выступил на Валдайском форуме

17.27

❗️ Путин о том, к чему стремится Россия:

1. Необходима безбарьерная среда, то есть жизнь в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто не будет создавать искусственные барьеры

2. Многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития, а навязывание народам, как им жить и чувствовать, должно быть запрещено

3. Россия выступает за максимальную представительность, так как никто «не имеет права» управлять миром за других

4. Должны быть всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на уважении всех государств

5. Россия — за справедливость для всех. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, попытки ограничить развитие должны рассматриваться как акт агрессии

6. Россия — за равноправие