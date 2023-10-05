Путин выступил на Валдайском форуме

Путин объяснил свои слова о том, что «граница России нигде не заканчивается». Он заявил, что впервые это было сказано «в шутку» в разговоре с одним из бывших президентов США.
«Если серьезно, то, конечно, это прежде всего имеет цивилизационный смысл. Наших соотечественников проживает [в других странах] много. Русский мир имеет глобальный характер. Русский язык является одним из официальных языков ООН <...> В цивилизационном смысле, конечно, границ нет, так же как и нет границ всех других цивилизаций», — пояснил глава государства.
В России примерно в два раза возросли расходы на оборону и безопасность, сейчас они составляют около 6% ВВП, заявил президент.
❗️ Путин о том, к чему стремится Россия:
1. Необходима безбарьерная среда, то есть жизнь в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто не будет создавать искусственные барьеры
2. Многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития, а навязывание народам, как им жить и чувствовать, должно быть запрещено
3. Россия выступает за максимальную представительность, так как никто «не имеет права» управлять миром за других
4. Должны быть всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на уважении всех государств
5. Россия — за справедливость для всех. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, попытки ограничить развитие должны рассматриваться как акт агрессии
6. Россия — за равноправие
Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру
Путин: нельзя обеспечить безопасность одних за счет других, гармония достижима — надо просто отбросить гордыню и не смотреть на других как на дикарей
Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а напротив — к синергии, отметил Путин. Он подчеркнул, что свою цивилизацию никому нельзя предавать, это ведет к хаосу.
Путин: на протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания, мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой
«Наши западные коллеги, особенно из США не просто устанавливают произвольно правила, но и поучают при этом, кто и как должен вообще себя вести <...> Все время мы слышим, все время звучит: «Вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», — сказал Путин.
Он призвал тех, кто так говорит, «избавиться от спеси» и от «мышления эпохи колониального владычества», так как она «давно закончилась и никогда больше не вернется».
«Международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на неких правилах. Каких правилах? Что это за правила, кем они изобретены? Совершенно непонятно. Это просто дурь какая-то, чушь», — заявил глава государства.
Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, — Путин
Украинский кризис — не территориальный конфликт, заявил Путин.
«Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток», — сказал глава государства.
«На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — заявил президент РФ
Он добавил, что война, начатая Киевом при «прямой поддержке Запада» идет уже десятый год, а СВО России «направлена на то, чтобы прекратить ее».
Путин: мы не устраивали госпереворота, не мы запугивали крымчан и севастопольцев, не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек
«Был момент, когда ваш покорный слуга просто [высказал] предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, НАТО такая страна не нужна», — сказал Путин
Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков, заявил Путин
Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но нашу готовность некоторые поняли превратно — как покорность, заявил Путин.
Путин: в начале ХХI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации <...> убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий и поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение в международных отношениях неизбежно заведут в тупик