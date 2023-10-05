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Политика

Путин выступил на Валдайском форуме

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии МДК «Валдай» — онлайн

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Григорий Сысоев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он заявил, что благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других стран, а западные страны зря перешли все возможные грани. Тема нынешнего форума — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17.35

Путин объяснил свои слова о том, что «граница России нигде не заканчивается». Он заявил, что впервые это было сказано «в шутку» в разговоре с одним из бывших президентов США.

«Если серьезно, то, конечно, это прежде всего имеет цивилизационный смысл. Наших соотечественников проживает [в других странах] много. Русский мир имеет глобальный характер. Русский язык является одним из официальных языков ООН <...> В цивилизационном смысле, конечно, границ нет, так же как и нет границ всех других цивилизаций», — пояснил глава государства.

17.34

В России примерно в два раза возросли расходы на оборону и безопасность, сейчас они составляют около 6% ВВП, заявил президент.

17.27

❗️ Путин о том, к чему стремится Россия:

1. Необходима безбарьерная среда, то есть жизнь в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто не будет создавать искусственные барьеры

2. Многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития, а навязывание народам, как им жить и чувствовать, должно быть запрещено

3. Россия выступает за максимальную представительность, так как никто «не имеет права» управлять миром за других

4. Должны быть всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на уважении всех государств

5. Россия — за справедливость для всех. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, попытки ограничить развитие должны рассматриваться как акт агрессии

6. Россия — за равноправие

17.24

Путин — о поддержке Западом Киева: Россия ждет проявления ростков здравого смысла

17.20

Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру

17.17

Путин: нельзя обеспечить безопасность одних за счет других, гармония достижима — надо просто отбросить гордыню и не смотреть на других как на дикарей

17.15

Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а напротив — к синергии, отметил Путин. Он подчеркнул, что свою цивилизацию никому нельзя предавать, это ведет к хаосу.

17.11

Путин: на протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания, мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой

17.10

17.08

«Наши западные коллеги, особенно из США не просто устанавливают произвольно правила, но и поучают при этом, кто и как должен вообще себя вести <...> Все время мы слышим, все время звучит: «Вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», — сказал Путин.

Он призвал тех, кто так говорит, «избавиться от спеси» и от «мышления эпохи колониального владычества», так как она «давно закончилась и никогда больше не вернется».

17.05

«Международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на неких правилах. Каких правилах? Что это за правила, кем они изобретены? Совершенно непонятно. Это просто дурь какая-то, чушь», — заявил глава государства.

17.02

Путин: определенной части западных элит всегда нужен враг

17.00

Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, — Путин

16.59

Украинский кризис — не территориальный конфликт, заявил Путин.

«Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток», — сказал глава государства.

16.58

«На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — заявил президент РФ

Он добавил, что война, начатая Киевом при «прямой поддержке Запада» идет уже десятый год, а СВО России «направлена на то, чтобы прекратить ее».

16.57

Путин: мы не устраивали госпереворота, не мы запугивали крымчан и севастопольцев, не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек

16.55

Путин: мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить

16.54

«Был момент, когда ваш покорный слуга просто [высказал] предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, НАТО такая страна не нужна», — сказал Путин

16.52

Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков, заявил Путин

16.51

Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но нашу готовность некоторые поняли превратно — как покорность, заявил Путин.

16.50

Путин: в начале ХХI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации <...> убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий и поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение в международных отношениях неизбежно заведут в тупик

16.49

«Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира», — заявил Путин

16.46

❗️ Владимир Путин начинает выступление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»

13.58

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» сегодня проведет трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на «Валдае». Как ожидается, речь главы государства начнется после 14.00 мск. Также запланирована сессия вопросов и ответов с участием Владимира Путина.

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