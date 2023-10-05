Почему Словакия приостановила выделение помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Минобороны страны предлагало сделать это до начала работы парламента нового созыва, где большинство будет принадлежать партии «Направление — социальная демократия», выступающей против поддержки Украине. Чапутова считает, что игнорирование ее позиций «создало бы неудачный прецедент на будущее».

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи Украине, сообщает Denník N.

По данным издания, глава государства заявила о необходимости уважать результаты недавних выборов, на которых победила партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Чапутова полагает, что игнорирование ее позиций «создало бы неудачный прецедент на будущее».

Газета пишет, что с инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву до начала работы парламента нового созыва выступило министерство обороны республики. Но Чапутова выступила против такого плана и призвала дождаться формирования новой правящей коалиции.

Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, комментируя решение Чапутовой, также заявил, что необходимо «уважать результаты демократических выборов».

ЕС намерен обсуждать со Словакией помощь Украине

Партия «Направление — социальная демократия» бывшего премьера Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах страны 30 сентября, набрав 22,9% голосов. Фицо обещал, что в случае своей победы на выборах Словакия не пошлет Украине «ни одного патрона». Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения. Политик считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу и Словакии.

«Если SMER будет формировать правительство (соответствующее поручение уже дано – «Газета.Ru»), будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», — говорил Фицо на пресс-конференции после победы на выборах.

В ЕС заявили, что намерены взаимодействовать со Словакией по вопросу поддержки Украины.

«Будем работать с правительством Словакии и учитывать все опасения и соображения, как делаем и со всеми другими правительствами», — заявил Corriere della Sera председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Мишель сказал, что опасения о прекращении поставок были и до выборов в Италии. Парламентские выборы там состоялись год назад, на них победила правоцентристская коалиция.

«Но мы видим полное взаимодействие с Евросоветом. А решения, принятые 1,5 года назад, продемонстрировали единый европейский подход», — считает Мишель.

Польша от поддержки Украины не отказывается

«Украина теряет восточноевропейских союзников», — написал в своей колонке для журнала Atlantic профессор истории Университета Мэриленда Петр Косицкий.

По его мнению, кроме событий в Словакии об этом свидетельствует конфликт с Польшей. Варшава грозила прекратить военную поддержку из-за того, что Украина жаловалась в ВТО на запрет Польши импортировать зерно. Косицкий считает, что это говорит о падении доверия и партнерских отношений между странами.

«Поддержка Украины иссякает как внутри страны, так и по ту сторону Атлантики, но Киев все еще отчаянно нуждается в поддержке всего мира», — заключается в статье.

Впрочем, в правительстве Польши призвали не драматизировать спор с Украиной об импорте зерна.

«У Украины свои экономические интересы, хотя бы в области сельского хозяйства, мы же представляем польское правительство, поэтому силою обстоятельств [дело] дойдет до разницы мнений. Могут наступить более трудные месяцы, но это не означает, что отношения между Польшей и Украиной станут плохими», — сказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в интервью Polsat.

Более того, президент Анджей Дуда на брифинге после телефонных переговоров с союзниками об оказании помощи Украине заявил, что Польша продолжит поддерживать соседа в соответствии со взятыми на себя союзническими обязательствами.