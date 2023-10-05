Почему Словакия приостановила выделение помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи Украине, сообщает Denník N.
По данным издания, глава государства заявила о необходимости уважать результаты недавних выборов, на которых победила партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Чапутова полагает, что игнорирование ее позиций «создало бы неудачный прецедент на будущее».
Газета пишет, что с инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву до начала работы парламента нового созыва выступило министерство обороны республики. Но Чапутова выступила против такого плана и призвала дождаться формирования новой правящей коалиции.
Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, комментируя решение Чапутовой, также заявил, что необходимо «уважать результаты демократических выборов».
ЕС намерен обсуждать со Словакией помощь Украине
Партия «Направление — социальная демократия» бывшего премьера Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах страны 30 сентября, набрав 22,9% голосов. Фицо обещал, что в случае своей победы на выборах Словакия не пошлет Украине «ни одного патрона». Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения. Политик считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу и Словакии.
«Если SMER будет формировать правительство (соответствующее поручение уже дано – «Газета.Ru»), будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», — говорил Фицо на пресс-конференции после победы на выборах.
В ЕС заявили, что намерены взаимодействовать со Словакией по вопросу поддержки Украины.
«Будем работать с правительством Словакии и учитывать все опасения и соображения, как делаем и со всеми другими правительствами», — заявил Corriere della Sera председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель сказал, что опасения о прекращении поставок были и до выборов в Италии. Парламентские выборы там состоялись год назад, на них победила правоцентристская коалиция.
«Но мы видим полное взаимодействие с Евросоветом. А решения, принятые 1,5 года назад, продемонстрировали единый европейский подход», — считает Мишель.
Польша от поддержки Украины не отказывается
«Украина теряет восточноевропейских союзников», — написал в своей колонке для журнала Atlantic профессор истории Университета Мэриленда Петр Косицкий.
По его мнению, кроме событий в Словакии об этом свидетельствует конфликт с Польшей. Варшава грозила прекратить военную поддержку из-за того, что Украина жаловалась в ВТО на запрет Польши импортировать зерно. Косицкий считает, что это говорит о падении доверия и партнерских отношений между странами.
«Поддержка Украины иссякает как внутри страны, так и по ту сторону Атлантики, но Киев все еще отчаянно нуждается в поддержке всего мира», — заключается в статье.
Впрочем, в правительстве Польши призвали не драматизировать спор с Украиной об импорте зерна.
«У Украины свои экономические интересы, хотя бы в области сельского хозяйства, мы же представляем польское правительство, поэтому силою обстоятельств [дело] дойдет до разницы мнений. Могут наступить более трудные месяцы, но это не означает, что отношения между Польшей и Украиной станут плохими», — сказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в интервью Polsat.
Более того, президент Анджей Дуда на брифинге после телефонных переговоров с союзниками об оказании помощи Украине заявил, что Польша продолжит поддерживать соседа в соответствии со взятыми на себя союзническими обязательствами.