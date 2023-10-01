В Словакии победила партия пророссийского политика. Пушков назвал это тревожным сигналом для ЕС

На парламентских выборах Словакии победила партия бывшего премьера Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». Фицо известен пророссийской позицией, критикой оказания военной помощи Украине и ее вступления в НАТО. Он уже пообещал приложить усилия по скорейшему урегулированию конфликта.

Оппозиционная партия «Направление — социальная демократия» (SMER) бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах страны.

SMER набрала 22,9%. Второе место заняла либеральная «Прогрессивная Словакия», набравшая 17,9% (получает 32 места в парламенте). На третьем месте — социал-демократы партии «Голос» (14,7% и 27 мест).

Роберт Фицо заявил, что ожидает поручения президента Словакии Зузаны Чапутовой для формирования правительства.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал победу Фицо тревожным сигналом для антироссийских кругов в Европе. В своем Telegram-канале российский политик заявил, что теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, поскольку «собственных мест в парламенте ему не хватит».

Чем известен Роберт Фицо

Фицо дважды занимал пост словацкого премьера. Он известен как противник оказания военной помощи Украине и ее членства в НАТО.

«Украина — огромная трагедия для всех. Если SMER будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», — сказал Фицо на пресс-конференции после победы на выборах (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Фицо, поставки оружия Киеву «не изменят ход войны». Ранее политик обещал, что в случае своей победы на выборах Словакия не пошлет Украине «ни одного патрона».

Фицо призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.

«Лучше десять лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и русским убивать друг друга еще десять лет безрезультатно», — считает политик.

Лидер SMER резко высказывался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

«Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже наибольшие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный, затяжной конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив. Они начинают говорить с Зеленским другим языком, а Зеленский должен привыкать к тому, что его уже не везде приветствуют, аплодируя стоя», — написал Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По мнению Фицо, рестрикции вызвали рост инфляции и повышение стоимости жизни в Словакии.

Угроза европейскому единству

В западной прессе, кажется, оказались разочарованы выбором словаков.

«Если SMER Фицо возглавит правительственную коалицию, это может свести на нет поддержку Словакией Украины и поставить под угрозу европейское единство перед российским вторжением», — говорится в публикации The Washington Post.

The New York Times обращает внимание, что Словакия (член ЕС и НАТО) была последовательной сторонницей поддержки Украины: страна принимала беженцев, поставляла оружие. Издание пишет, что за выборами в Словакии внимательно следили во всей Европе, так как они показательны, куда может качнуться общественное мнение по поводу российско-украинского конфликта.

«Избирателей, похоже, больше заботят собственные кошельки», — делает вывод автор материала.

В публикации также говорится, что до недавнего момента лишь одна страна — член ЕС решительно выступала против помощи Украине — Венгрия.

«Угадайте, кто вернулся! — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X (ранее Twitter). — Поздравляю Роберта Фицо с его неоспоримой победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать с патриотом. С нетерпением этого жду!»