В Казахстане признались, что ведут список иностранцев, критиковавших страну. Им закроют въезд

Активные критики властей Казахстана попадают в специальный реестр, который ведет МИД страны, сообщили в дипведомстве. Конкретных фигурантов списка не назвали, но уточнили, что въезд в страну для них закрыт. Российскому эндокринологу Илье Магере, ранее прогнозировавшему противостояние между русскими и казахами, посоветовали «лечить людей», а не высказываться в соцсетях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел Казахстана ведет учет иностранных граждан, которые когда-либо публично критиковали страну. Наличие такого реестра подтвердил на брифинге официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

«Естественно, мы этот список ведем, но это рабочий список. Мы его разглашать не будем. Просто так все высказывания не остаются [незамеченными]», — отметил Смадияров.

Дипломат отказался отвечать на вопрос журналистов о том, сколько человек на данный момент уже внесено в список, но уточнил, что для всех фигурантов «закрывается граница».

Изначально у представителя казахстанского МИД спросили, добавят ли российского эндокринолога Илью Магерю в список граждан, въезд которых в Казахстан нежелателен. Ранее медик опубликовал видео, в котором заявил, что некоторые его подписчики «раскачивают лодку», и из-за них «мы вступим в войну». Позднее он опубликовал еще один ролик, в котором признался в любви к Казахстану и высказал опасения, что «может начаться бунт между народами».

«Большой привет от меня врачу-эндокринологу с миллионной аудиторией. Пусть он лучше людей лечит и занимается своей профессией, а не высказывает ненужные вещи», — сказал Смадияров.

Отмены концертов

В Казахстане уже неоднократно отменяли запланированные концерты российских артистов, причем как поддерживающих военную операцию на Украине, так и выступающих против нее. Внесены ли они в стоп-лист, не уточнялось. Так, в октябре в Астане и Алма-Ате отменили концерты юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

На этот раз концерты должны были пройти 8 и 9 октября на двух площадках, но были отменены из-за ремонтных работ в залах. До этого выступление Галкина в Астане сорвалось из-за Дня учителя.

«Одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод! <...> Не могу ли я помочь залу с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями», — прокомментировал такое совпадение Галкин.

В середине сентября в Казахстане официально отменили концерты команды «Камызяки». Запретить мероприятия потребовали после концерта российского комика и этнического казаха Азамата Мусагалиева в Донецке.

8 сентября Мусагалиев и его коллега по команде Денис Дорохов выступили с концертом у мемориала в ДНР и выразили поддержку российским военным. 9 сентября Мусагалиева внесли в украинскую базу «Миротворца» за поддержку России. Дорохов числится в ней еще с 2019 года после посещения Крыма.

Не «анти-Россия»

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана однозначно будет соблюдать режим антироссийских санкций. «Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — подчеркнул он в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц в свою очередь заявил, что власти ФРГ довольны усилиями руководства Казахстана в поддержке западной политики санкций, а также выразил надежду на помощь Астаны в вопросе выхода ФРГ из зависимости от российских энергоресурсов.

Чуть позже Токаев уточнил, что Казахстан, несмотря на данные Германии обещания, твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией и не собирается «становиться ее антагонистом».

«Казахстан не является «анти-Россией». Мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», — сказал он.

Политик при этом назвал санкционное противостояние «абсолютно контрпродуктивным», однако пояснил, что Казахстан «вынужден учитывать» эти ограничения.

На прошлом Петербургском международном экономическом форуме Касым-Жомарт Токаев отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а в этом году вообще не приехал на ПМЭФ.