Украина осталась без денег. Байден утвердил временный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. Документ не предусматривает помощи Украине. По словам Байдена, Вашингтон не может допустить, чтобы поддержка Киева остановилась. Ответственность за приостановку финансирования он возложил на спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Тот выступал против выделения миллиардов долларов Киеву.

Закон о продлении финансирования федерального правительства США утвержден президентом страны Джо Байденом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома, шатдаун правительства – приостановка работы госаппарата – откладывается на 45 дней, до 17 ноября.

«Президент подписал закон H. R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам <...> до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», — говорится в заявлении.

Шатдаун, по сути, означает отправку сотрудников федеральных учреждений в неоплачиваемый отпуск, прекращение выплат зарплат, увольнение множества чиновников и паузу в реализации государственных программ.

В заявлении самого Байдена сказано, что США «ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины… была приостановлена».

Президент призвал спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти добиться в ближайшее время одобрения инициативы о выделении Украине дополнительных объемов помощи. Тот пару дней назад на пресс-конференции заявил, что считает неправильным предоставление Киеву дополнительных денежных средств. Эти средства должны идти на помощь американцам, подчеркнул политик.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявили лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу, что «без дополнительного финансирования невозможно поддерживать борьбу Украины с Россией в течение ближайших полутора месяцев».

Байден заявил, что, одобрив проект временного бюджета, конгрессмены предотвратили «ненужный кризис, который бы причинил страдания миллионам трудолюбивых американцев».

«Эта законодательная инициатива гарантирует, что военнослужащие продолжат получать оклады, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут иметь доступ к жизненно важной помощи в виде продуктов питания. Это хорошая новость для американского народа», — сказал президент Соединенных Штатов.

Байден добавил, что США не должны оказываться в ситуации, когда проект финансирования правительства получает одобрение в конгрессе «за пару часов до шатдауна».

Белый дом ранее обвинял конгрессменов от Республиканской партии в отказе сотрудничать с демократами, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей неоднократно выражали недовольство действиями президента и Демпартии.

«Удар» по Зеленскому

Отсутствие в законе о временном бюджете США финансовой помощи Украине «нанесло удар» по украинскому президенту Владимиру Зеленскому, пишет Bloomberg. По мнению агентства, такое решение может сигнализировать о том, что поддержка США в финансировании украинских войск «становится все труднее».

«Это решение — по крайней мере, на данный момент — нанесло удар по президенту Владимиру Зеленскому», — сказано в статье.

Законодатели обеих партий в США пообещали работать над одобрением дальнейшей помощи Киеву, пишет издание.

29 сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что возможный шатдаун в США окажет влияние на помощь Украине в критический момент.

По его словам, у правительства Соединенных Штатов достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели. «Но если мы не получим финансирования, у них не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», — сказал Кирби.

30 сентября лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что «слоны» намерены заблокировать дальнейший ход законопроекта о продлении финансирования правительства, предполагавшего выделение $6 млрд на помощь Украине.

«Я рекомендую [своим однопартийцам] не голосовать [за него], хотя я очень хочу избежать приостановки работы правительства», — заявил сенатор.

В июне газета New York Times сообщала, что среди республиканцев назрел раскол: крайне правые члены партии выступают против выделения огромных сумм Киеву. Они призывают перенаправить эти деньги на решение внутренних проблем США — в частности, на укрепление границы с Мексикой.

Более умеренные консерваторы-республиканцы считают помощь Киеву жизненно важным инструментом борьбы за демократию, говорится в материале.