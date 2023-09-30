«Смеялись весь вечер». Посольство РФ в Ливии рассмешило предостережение США

Российское посольство в Триполи заявило, что его рассмешило предупреждение Белого дома ливийским лидерам от сближения с Москвой. Заявление Вашингтона прозвучало 29 сентября, вскоре после встречи Путина и ливийского лидера Халифа Хафтара в Кремле. Месяц назад в Триполи приезжала делегация Минобороны РФ. Что известно о давних военных связях России и Ливии — в материале «Газеты.Ru».

Посольство России в Ливии в своем Telegram-канале прокомментировало предостережение Вашингтона главнокомандующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару и другим лидерам страны от сотрудничества с Москвой.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер»,

— заявили в посольстве.

29 сентября, на следующий день после официального подтверждения встречи президента РФ Владимира Путина и Хафтара, в соцсети X (Twitter) телеканала Al-Arabia появилась публикация: «Белый дом предостерег командующего ЛНА и всех ливийских руководителей от того, чтобы полагаться на Путина».

Представитель Белого дома также заявил журналистам, что американская администрация «находится в контакте с лидерами Ливии и готова оказать поддержку в разгар кризиса, который переживает страна».

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Ливии и в регионе в целом.

В прошлом месяце Ливию с официальным визитом посетила делегация Минобороны, ее возглавлял замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. О визите сообщало российское военное ведомство. Представители стран обсудили перспективы сотрудничества по борьбе с международным терроризмом и другие вопросы совместных действий.

«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров», — сообщило МО.

Еще в 2016 году МИД РФ называл Хафтара ведущей политической фигурой страны, однако обещал строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия. Всемирная организация в свою очередь признает Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи. Хафтар оспаривает власть ПНС, — он контролирует восток страны – Бенгази, Тобрук.

Кризис в Ливии

Политический кризис начался в Ливии в 2011 году, когда против Муаммара Каддафи, который правил страной с 1969 года, выступили вооруженные отряды революционеров во главе с Переходным национальным советом Ливии, которых поддержал Евросоюз, США и Лига арабских государств. Протесты начались в феврале 2011 года и переросли в массовое восстание по всей стране, в котором принимали участие наемники из стран т. н. «черной Африки» — Чада, Гвинеи, Нигерии и других.

В марте подконтрольные Каддафи силы подверглись авиаудару со стороны сил НАТО и заявили о готовности сложить оружие, однако удары продолжились. 16 сентября 2011 года ООН признала ПНС единственным легитимным правительством Ливии. Каддафи избегал пленения и ареста до 20 октября 2011 года. 23 октября пал последний бастион сил Каддафи — Сирт. Повстанцы пленили Каддафи при попытке бегства, а затем казнили.

Однако после свержения Каддафи политическая обстановка не стабилизировалась. В стране не был сформирован единый орган управления, и началась гражданская война между отдельными группировками. В итоге фактически власть в стране разделилась между силами, которые свергли Каддафи — Хафтаром и ПНС. С 2018 года в конфликте на стороне Хафтара участвовала ЧВК «Вагнер». Среди прочего они занимались охраной месторождений. По данным турецких властей, на 2019 год в Ливии находились 2 тыс. бойцов подразделения. В 2020 году ООН сообщила о 800–1200 бойцах. Западные СМИ связывали сбитие американских и итальянских беспилотников в регионе с работой «Вагнера».