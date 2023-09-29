«Азербайджан должен». Ереван передал требования к Баку через ООН

Беженцы у автобусной станции в центре Степанакерта, 25 сентября 2023 года

Ереван обратился в Международный суд ООН с иском против Баку в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По мнению Армении, население Нагорного Карабаха подверглось дискриминации. Ереван подготовил 10 мер, которые помогут защитить права жителей. При этом более 97 тысяч армян уже покинули Карабах, опасаясь этнической чистки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

28 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана. Страна посчитала, что армянское население Нагорного Карабаха подверглось дискриминации, а это нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – говорится в пресс-релизе суда.

Ереван призывает суд принять временные меры и подтвердить обязательства Азербайджана в соответствии с постановлением, вынесенным в 2021 и 2023 годах.

Список мер

Армянская сторона разработала список мер, которые помогут защитить права местного населения в Карабахе. Всего их десять:

1. Азербайджан должен воздерживаться от принятия любых мер, которые могут повлечь за собой нарушения его обязательств;

2. Азербайджан должен воздерживаться от любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или препятствовать возвращению тех, кто бежал в Армению или третьи страны, а также позволить тем, кто желает покинуть Нагорный Карабах, сделать это без препятствий;

3. Азербайджан должен вывести военных из гражданских учреждений Нагорного Карабаха;

4. Азербайджан должен предоставить доступ ООН к армянскому населению Нагорного Карабаха и не вмешиваться в их деятельность;

5. Азербайджан должен содействовать Международному комитету Красного Креста оказывать гуманитарную помощь местным армянам и сотрудничать с организацией для устранения последствий конфликта;

6. Азербайджан должен помочь восстановить коммунальные услуги, в том числе газоснабжение и электроснабжение, и воздержаться от их повреждения в будущем;

7. Азербайджан должен воздержаться от принятия карательных мер в отношении политиков и военных Нагорного Карабаха;

8. Азербайджан не должен избавляться от памятников, посвященных геноциду армян, или других достопримечательностей;

9. Азербайджан должен признать записи актов гражданского состояния и удостоверяющие личность документы и обязуется не уничтожать их;

10. В течение месяца Азербайджан должен представить суду отчет обо всех мерах, принятых для приведения в исполнение приказа, а затем каждые три месяца, вплоть до вынесения решения по делу, информировать инстанцию.

Этнические армяне уходят из Карабаха

Во время брифинга пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что в Армению приехали «97 735 насильственно перемещенных соотечественников», передает ТАСС.

«Перевезено также 20 609 транспортных средств, 74 382 человека прошли регистрацию», — добавила Багдасарян.

По данным властей Армении, до последнего обострения в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч человек. Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе больше не останется армян.

«Это акт этнической чистки», — сказал премьер Армении.

1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратит существование. Эта дата проставлена в указе, который подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян, «о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года» (когда Азербайджан начал выполнение «антитеррористических мероприятий»).

Баку просит армян остаться в регионе

На сайте азербайджанского МИДа опубликовали заявление, в котором говорится, что Азербайджан призвал этнических армян остаться в Нагорном Карабахе и стать частью азербайджанского общества.

В министерстве подчеркнули, что нынешний выезд армянских жителей Карабаха является их личным решением и не имеет ничего общего с принудительным переселением.

«Если некоторые слои жителей Армении не хотят жить и подчиняться законодательству и правлению Азербайджана, мы не можем заставить их это сделать. Наоборот, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана», — говорится в сообщении.

По предварительным заявлениям азербайджанской стороны, реинтеграция местного населения будет постепенной. Она продлится до 2025 года и будет проходить под контролем российских миротворцев. Однако о конкретных предложениях по реинтеграции официальные лица пока что не заявляли.

Азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на национальном градостроительном форуме в Зангилане заявил, что уже 2,3 тысячи вынужденных переселенцев вернулись в свои дома, а к концу этого года их число составит 5,5 тысячи человек, сообщает «Азертадж».

«Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны — Сумгаита, из Гянджи. Едут из городов в села», — добавил президент.