Ответ Москвы на враждебные действия Лондона: в «стоп-лист» попал глава штаба обороны и еще 22 британца

В МИД РФ сообщили о включении в санкционный список еще 23 граждан Великобритании. В «стоп-лист» попали сотрудники военных и силовых структур, сотрудники политологических центров. Самый высокопоставленный фигурант списка — начальник штаба обороны ВС королевства Энтони Радакин, горячий сторонник Киева в украинском конфликте, который отвечает за подготовку солдат ВСУ в Британии.

Россия ввела персональные санкции в отношении 23 подданных Великобритании, заявили в МИД РФ.

«В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Фигуранты черного списка

Среди наиболее известных фигурантов списка — начальник штаба обороны ВС королевства Энтони Радакин, председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве страны Мадлен Алессандри, председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Персональные ограничения вводятся и против сотрудников политологических центров, «вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией», — Королевского объединенного института оборонных исследований (Д. Бронка, С. Каушала, Н. Рейнолдса), «Фонда Генри Джексона» (А. Мендозы) и аналитического института «Сивитас» (Р. Кларка).

«Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена», — заключили в российском МИДе.

Чем провинились фигуранты

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Энтони Радакин – горячий сторонник поддержки Украины. Неоднократно участвовал во встречах с командованием ВСУ, посещал Киев, высказывался за всестороннюю помощь Украине. В пресс-релизе МИДа отмечается, что он курирует подготовку ВСУ на британской территории (планируется, что к концу года число обученных солдат ВСУ в Британии будет доведено до 30 тысяч).

В июле Радакин в интервью Financial Times утверждал, что Россия якобы потеряла половину своей военной мощи на Украине, включая 2,5 тыс. танков и 10 млн артиллерийских снарядов. Эти заявления «обескураживают вселенским масштабом вранья», прокомментировали позже в Минобороны РФ.

Про Мадлен Алессандри в МИДе сообщили, что она «причастна к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении». На сайте правительства Британии сказано, что она поступила на госслужбу в 1988 году и «занимала широкий спектр должностей на дипломатической службе и в сфере национальной безопасности в Великобритании и за рубежом». Нынешний пост она занимает с 1 июля 2023 года.

Крессида Хогг возглавляет совет директоров BAE Systems — крупнейшую оборонную компанию Великобритании, производящую истребители Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; танки Challenger 2; боевые машины пехоты Bradley, CV90, Warrior и другую технику. На предприятиях BAE Systems работают 93 тысячи человек в 40 странах. В начале августа стало известно, что корпорация получила заказы на поставки оружия на рекордные $84 млрд. Хогг заняла свой пост летом прошлого года.

Четвертый раз за год

Последний раз МИД РФ объявлял о санкциях в отношении граждан Великобритании в августе – в список попали 54 человека, как сообщалось, это произошло «в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса».

Нынешнее расширение санкционного списка МИД РФ – четвертое за год.

Британия последний раз расширяла санкции против российских компаний 8 августа.