«Это означает войну в Европе». В США оценили вероятность введения войск НАТО на Украину

Президент США Джо Байден может отдать приказ о вводе войск на Украину в случае своего переизбрания в следующем году, считает аналитик Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Он обратил внимание, что некоторые военные советники НАТО уже находятся на Украине. Тем не менее власти США, в том числе Байден, прямо заявляли об отсутствии намерения Вашингтона участвовать в конфликте и направлять туда свои войска.

В случае своего переизбрания в 2024 году президент США Джо Байден введет американские войска на Украину. Такое мнение в колонке для издания Asia Times выразил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

«Если Байден будет переизбран, он почти наверняка введет американские войска, чтобы попытаться спасти Украину. В свою очередь, это будет означать войну в Европе», — написал Брайен, добавив, что ситуация на Украине сейчас «очень рискованная».

В колонке не уточняется, на каких основаниях автор делает такое суждение.

По мнению аналитика, контрнаступление ВСУ не привело к каким-либо значимым результатам: украинская армия потеряла десятки тысяч человек и потратила миллиарды долларов военной помощи Запада. Брайен утверждает, что в такой ситуации влиятельные союзники Украины могут поставить на передовую линию свои собственные войска.

Стивен Брайен пишет, что на Украине уже есть советники НАТО. «Как американские «советники» когда-то были во Вьетнаме до того, как США направили туда морскую пехоту и армию», — указывает автор.

Впрочем, заявление о возможном вводе войск на Украину остается лишь частным мнением. В своей программной статье, излагающей суть американской стратегии на Украине, Байден прямо писал об отсутствии намерения отправлять туда армию США.

«До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим затягивать войну, только чтобы причинить боль России», — говорится в статье Байдена, опубликованной в газете The New York Times под заголовком «Что Америка будет и чего не будет делать на Украине» в июне 2022 года.

Членство в НАТО как красная черта для Москвы

В своей колонке Брайен анализирует «провальное», с его точки зрения, выступление Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября. По мнению колумниста, президент США в своей речи послал сигнал – компромисса по Украине не будет.

«Речь Байдена была катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, эта речь была направлена на то, чтобы помочь его переизбранию. Еще неизвестно, добьется ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине», — пишет Брайен.

Сигнал США, считает Брайен, «уже поняли в России». Однако «нет никаких шансов на то, что Украина сможет вернуть какую-либо часть своих территорий».

Аналитик также предположил, что Украину не принимают в НАТО, поскольку это «красная черта» для Москвы.

«Украина официально не была принята в НАТО главным образом потому, что некоторые члены НАТО выступают против этой идеи – особенно немцы. Они делают это потому, что, если бы Украину приняли в НАТО, Россия сама напала бы на НАТО, минуя надоедливых украинцев», — считает Брайен.

Не все американцы видят Украину в НАТО

О том, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам США, заявил кандидат в президенты США, губернатор Флориды и республиканец Рон Десантис.

«Я не думаю, что членство в НАТО отвечает нашим интересам. Все, что это сделает, это добавит нам дополнительные обязательства, а если вы добавляете дополнительные обязательства, то какие выгоды мы получаем взамен?» — сказал политик в подкасте The Glenn Beck Program (цитата по Bloomberg).

Десантис также в очередной раз заявил, что не поддерживает предоставление Украине «чеков с непроставленной суммой», если Киев не использует рычагов давления для завершения конфликта с Россией.