Кабмин Украины увольняет всех замов министра обороны. Как изменится ведомство

Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны из семи и госсекретаря ведомства. Из команды экс-министра Алексея Резникова остался только генерал Александр Павлюк, однако его уволят, как только глава ведомства Рустем Умеров вернется из-за границы. Новый министр обороны написал у себя в соцсетях, что в его ведомстве идет «перезагрузка». О «полном обновлении» пишут и украинские СМИ.

Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

«Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», — сообщил он.

Позднее стало известно, что уволены с должностей шесть заместителей министра обороны из семи: Анна Маляр, Денис Шарапов, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский. С должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции уволен Андрей Шевченко, а с поста заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Виталий Дейнега. Лишился должности и госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

Сохранил свой пост только первый заместитель министра Александр Павлюк (как сообщает РБК, единственный кадровый военный из старой команды). Впрочем, Гончаренко написал в Telegram, что Павлюка оставили ответственным, пока за границей находится новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

«А как только он вернется, уволят и Павлюка», — сообщил Гончаренко.

О причинах увольнения в правительстве Украины не сообщили.

«Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости — со временем», — написал новый министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Украинское издание «Страна» пишет, что добровольно написать заявления об отставке заместителей министра попросил Рустем Умеров.

«В ведомстве хотят провести «полное обновление» и сейчас идут консультации относительно новых кандидатов на должности», — говорится в материале «Страны».

Украина пробует новые подходы

Напомним, 6 сентября Верховная рада Украины проголосовала за нового министра обороны — экс-председателя Фонда госимущества Рустема Умерова. В этой должности он сменил Алексея Резникова, которого за день до того отправили в отставку.

«Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия — как с военными, так и с обществом в целом», — заявил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что «господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях».

После своего назначения Умеров анонсировал аудит всех подведомственных направлений. Также министр объявил о планах учредить должность военного омбудсмена, создать электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и провести цифровизацию работы военно-врачебных комиссий.

Приоритеты нового министра

Новый глава военного ведомства неоднократно называл своим главным приоритетом обеспечение военных всем необходимым и гарантию соблюдения их прав.

«Мы должны ввести новую философию отношения к нашим военным и обеспечить их всем необходимым — оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами», — заявлял Умеров.

Министр также призвал расширять коалицию союзников Украины и требовать от нынешних партнеров Киева увеличивать поставки тяжелого вооружения.

В том, что касается кадровой политики, Умеров анонсировал создание новой должности в своем ведомстве — военного омбудсмена, который будет отстаивать права военнослужащих.

Бывший коллега Умерова по фракции «Голос» Роман Костенко, который состоит в «оборонном» комитете Рады, заявлял, что проблема с соблюдением прав военных действительно существует.

«Сейчас очень много обращений от военнослужащих, возможно, о нарушении их прав, о недовольстве теми или иными командирами или этапами, которые проходят во время службы. Думаю, это [предложение Умерова об омбудсмене] — демонстрация того, что военнослужащий будет в центре внимания», — сказал он.

Гремят скандалы

Отставка предыдущего министра обороны Украины Алексея Резникова произошла после ряда коррупционных скандалов.

Пожалуй, наиболее громкий из них связан с публикацией в украинском издании «Зеркало недели» расследования, в котором утверждалось, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих ВСУ в два-три раза дороже, чем в розничных магазинах Киева. Проверкой ведомства занялась государственная аудиторская служба, Алексей Резников был вызван в Верховную раду. Шесть высокопоставленных чиновников и пять глав регионов Украины лишились своих постов, как предполагается, именно из-за фактов, вскрывшихся в результате публикации «Зеркала недели».

Ранее – 17 августа — Владимир Зеленский своим указом распорядился уволить руководителей всех областных военкоматов. Их должны были заменить ветераны. По словам президента Украины, управлять системой военкоматов должны люди, «точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена».

«Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — говорил Зеленский.