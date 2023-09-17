СМИ сообщили о военном мятеже в Конго. В правительстве это опровергают

По данным газеты The Yoruba Times в Конго произошел военный переворот на фоне отъезда президента Дени Сассу-Нгессо на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Вскоре пресс-секретарь правительства республики опроверг волнения в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Переворот не подтвердился

Газета The Yoruba Times вечером 17 сентября написала о военном перевороте в Республике Конго. По данным издания военные взбунтовались и пытаются захватить под свой контроль ключевые объекты в столице страны Браззавиле. По предварительной информации, переворот возглавил командир президентской гвардии.

«В Республике Конго происходит военный переворот. Военные берут под контроль ключевые объекты в столице», — написали на странице издания в соцсети X (бывшая Twitter).

Вскоре пресс-секретарь правительства Конго Тьерри Мунгалла опроверг сообщение о перевороте.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественность в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами»», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Президент на Генассамблее

По данным The Yoruba Times, президент страны Дени Сассу-Нгессо находится в настоящее время в Нью-Йорке. Там он примет участие в 78-й Генассамблее ООН. В соответствии с информацией на сайте ООН, Конго заявлена в составе сессии.

79-летний Сассу-Нгессо правит страной в качестве президента с 1997 года. В тот год в стране разразилась гражданская война, в результате которой Сассу-Нгессо занял пост президента. К власти ему помогли прийти власти Анголы. Ранее он был у власти в стране с 1979 по 1992 годы. Период правления завершился тогда по результатам выборов — Сассу-Нгессо набрал всего 17% голосов в первом туре.

В июле Сассу-Нгессо встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе встречи он рассказал, что делегациям стран Африки пытались помешать добраться до саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Кто именно пытался помешать — он не уточнил. Саммит состоялся 27 — 28 июля.

За лето сразу в двух африканских странах произошли государственные перевороты. Последний — 30 августа в Габоне. Власть в стране захватили военные. Поводом послужило переизбрание 64-летнего президента Али Бонго Ондимба на очередной (уже третий) срок. Его семья находится у власти 60 лет, сам Али Бонго Ондимба правил страной 14 лет. Сообщение о перевороте передали по телевидению после объявления о победе Бонго на выборах. Взбунтовавшиеся военные заявили об отмене результатов голосования.

В конце июля в Нигере командующий президентской гвардией Абурахман Чиани сместил президента Мохамеда Базума с его поста. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, входят 15 стран Африканского региона) в августе пригрозило интервенцией с целью возврата к власти демократически избранного президента.

Мали и Буркина-Фасо поддержали мятежников в Нигере и пообещали оказать военную помощь новому руководству страны в случае вторжения. Накануне страны подписали пакт о коллективной обороне.

В Мали и Буркина-Фасо в 2020 и 2022 годах соответственно сменилась власть путем переворота. Власть в Мали захватил командир спецбатальона Ассими Гоита. В Буркина-Фасо к власти пришел бывший капитан вооруженных сил страны, командир «Кобры» Ибрагим Траоре. В 2017 году власть свергли в Зимбабве, в 2021 году — в Чаде, Гвинее, Судане.