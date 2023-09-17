Девять БПЛА сбили ночью над территорией России. Военная операция на Украине, день 571-й

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Во время попыток прорвать российскую оборону ВСУ могут столкнуться с препятствием в виде холода и дождя. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По мнению авторов материала, непогода окажется следующим врагом украинских военных в зоне боевых действий. В статье отмечается, что ухудшение погодных условий в связи с наступлением осени осложнит контрнаступление военных, так как они не смогут полноценно перемещаться и использовать боевую технику.