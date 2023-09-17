Девять БПЛА сбили ночью над территорией России. Военная операция на Украине, день 571-й

Во время попыток прорвать российскую оборону ВСУ могут столкнуться с препятствием в виде холода и дождя. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
По мнению авторов материала, непогода окажется следующим врагом украинских военных в зоне боевых действий. В статье отмечается, что ухудшение погодных условий в связи с наступлением осени осложнит контрнаступление военных, так как они не смогут полноценно перемещаться и использовать боевую технику.
США в январе--июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных $944 млн, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла $900 млн. В этом году стоимость экспорта выросла на 5%.
Армения направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда, в настоящее время ведется обсуждение. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям армянского МИДа Эдмон Марукян.
❗️ Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сомневается, что Украина когда-нибудь будет в НАТО. При этом точных сроков вступления страны в альянс генсек НАТО не назвал.
Нежелание Запада передавать Украине современное вооружение и практика «дозирования военной помощи» не позволяют Киеву добиться желаемых военных целей. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов в статье в «Украинской правде».
Данилов просит законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву.
За ночь девять украинских беспилотника пытались атаковать территорию России:
— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Раменском районе Московской области БПЛА.
— Минобороны РФ сообщило о сбитии БПЛА в Домодедовском районе Подмосковья.
— Кроме того, система ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.
— В свою очередь в Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести украинских БПЛА у полуострова Крым.
Более 30 рейсов задержаны и 6 отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».