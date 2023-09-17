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Политика

Девять БПЛА сбили ночью над территорией России. Военная операция на Украине, день 571-й

Военная операция на Украине, день 571-й

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Евгений Биятов/РИА Новости
В Подмосковье, Орловской области и Крыму системы ПВО сбили девять украинских беспилотников. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не сомневается, что Украина когда-нибудь будет в альянсе. Секретарь СНБО Украины Данилов призвал страны Запада законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву, чтобы ускорить процесс поставок и увеличить объемы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:35

9:25

Во время попыток прорвать российскую оборону ВСУ могут столкнуться с препятствием в виде холода и дождя. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По мнению авторов материала, непогода окажется следующим врагом украинских военных в зоне боевых действий. В статье отмечается, что ухудшение погодных условий в связи с наступлением осени осложнит контрнаступление военных, так как они не смогут полноценно перемещаться и использовать боевую технику.

9:05

США в январе--июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных $944 млн, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла $900 млн. В этом году стоимость экспорта выросла на 5%.

8:40

8:30

Армения направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда, в настоящее время ведется обсуждение. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям армянского МИДа Эдмон Марукян.

8:20

❗️ Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сомневается, что Украина когда-нибудь будет в НАТО. При этом точных сроков вступления страны в альянс генсек НАТО не назвал.

8:15

Нежелание Запада передавать Украине современное вооружение и практика «дозирования военной помощи» не позволяют Киеву добиться желаемых военных целей. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов в статье в «Украинской правде».

Данилов просит законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву.

8:10

8:05

За ночь девять украинских беспилотника пытались атаковать территорию России:

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Раменском районе Московской области БПЛА.

— Минобороны РФ сообщило о сбитии БПЛА в Домодедовском районе Подмосковья.

— Кроме того, система ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.

— В свою очередь в Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести украинских БПЛА у полуострова Крым.

Более 30 рейсов задержаны и 6 отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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