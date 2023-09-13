Эстония не пустила машину с российскими номерами. Водителем был литовец

Эстонские пограничники не пропустили первый автомобиль с российскими номерами, хотя за рулем был мужчина с гражданством Литвы и России. С 13 сентября страна запрещает въезд машинам, зарегистрированным в РФ. С аналогичным заявлением выступили еще несколько европейских стран. Что это значит для россиян и какие транспортные средства пока пускают — в материале «Газеты.Ru».

Эстония прекратила пускать в страну зарегистрированные в России автомобили, сообщает эстонское МВД. Один автомобиль с российскими номерами уже развернули на границе.

«Сегодня (13.09), начиная с 10:00, Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — говорится в сообщении.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России уточнила, что один автомобиль с российскими номерами уже был возвращен назад в РФ, хотя им управлял гражданин и России, и Литовской Республики. По словам водителя, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего отправили его обратно в Россию.

ФТС уточнила, что российская таможня не вводила каких-либо изменений в порядке въезда и выезда из страны автомобилей, зарегистрированных в Эстонии, Латвии и Литве.

Других подобных случаев пока что зафиксировано не было, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Можно добраться на мотоцикле

Эстонские власти сообщили, что под запрет не подпадают мотоциклы и прицепы к легковым автомобилям, которые были зарегистрированы в РФ. Кроме этого, транспортные средства, зарегистрированные в Белоруссии, могут пересечь границу. При этом выезд из Эстонии на автомобилях с российскими номерами разрешен.

Крупный автобусный пассажирский перевозчик Lux Express в разговоре с ТАСС отметил, что ограничений на автобусные перевозки пока нет.

Латвия не пускает машины, Литва — личные вещи

12 сентября в 18:00 Латвия перестала пускать в страну машины с российскими номерами. По данным BNS, за сутки 19 автомобилей не смогли пройти пограничный контроль.

lrt.lt со ссылкой на руководителя таможенного департамента Литвы Дарюса Жвиронаса сообщает, что запрет на ввоз в страну автомобилей с российскими номерами распространится и на те машины, которые уже находятся на территории Европейского союза.

«Следующим шагом будет принятие решения по тем автомобилям, которые сейчас находятся в ЕС. Их много. Каждый гражданин Российской Федерации, имеющий автомобиль, зарегистрированный в России, должен быть осторожным и вывезти этот транспорт в третьи страны — РФ, Республику Белоруссия и другие», — приводит агентство слова Жвиронаса.

Чиновник утверждает, что через две-три недели водитель автомобиля с российскими номерами уже не сможет сказать, что он не был проинформирован об изменении правил и не выехал из ЕС по незнанию. Жвиронас советует быстрее решать этот вопрос.

На литовской таможне могут конфисковать и личные вещи россиян, в зависимости от того, что и в каком количестве везет с собой гражданин, сообщило издание «Агентство» (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на Таможенный департамент Минфина Литвы.

«До [получения] разъяснений решение о применении запретов принимает сотрудник таможни на пограничном таможенном посту с учетом характера имеющихся предметов (например, бывшие в употреблении или новые, количество предметов и т.п.)», — говорится в сообщении.

Куда не пустят с российскими номерами

Литва, Латвия, Эстония и Германия намерены следовать разъяснениям Еврокомиссии о запрете импорта товаров из России, то есть эти страны не исключают возможности изъятия любых товаров, попадающих под санкции.

Это более 160 позиций, в том числе смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, изделия из меха и кожи, полудрагоценные и драгоценные камни и даже туалетная бумага.

Решение о реализации мер страны-члены Евросоюза принимают самостоятельно. Так, например, Финляндия не стала вводить запрет на въезд в страну на автомобилях.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сообщила руководитель санкционного отдела МИД страны Пиа Сариваара в беседе с Yle.