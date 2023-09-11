Собянин лидирует на выборах мэра Москвы. Как завершился Единый день голосования

Явка на выборах мэра Москвы превысила 40%, это самый высокий показатель за последние двадцать лет. По итогам расшифровки данных онлайн-голосования, действующий мэр Сергей Собянин набирает, предварительно, более 2 млн голосов. На втором месте — Леонид Зюганов из КПРФ. Подробнее о том, как проходило голосование, и предварительных результатах — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Москвы Сергей Собянин, вновь выдвинувший свою кандидатуру на пост главы города, набирает почти 2,45 млн голосов после обработки 91,3% протоколов, свидетельствуют данные на табло Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Обработано 91,3%, или 2 011 протоколов [один по дистанционному электронному голосованию и бумажные]. Собянин Сергей, «Единая Россия» — 2 444 918 голосов, из них 2 053 954 — электронно, 390 964 — бумажно», — гласит надпись на экранах.

За кресло градоначальника боролись также депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Государственной думы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко отчитался о предварительных результатах электронного голосования. У действующего мэра — более двух миллионов онлайн-голосов.

Второе место занял Зюганов, набрав 212 153 голоса. На третьем месте — Чернышов, получивший 159 313 голосов. На четвертой строчке оказался Даванков с 136 573 голосами, на пятой — Гусев (103 762 голоса).

Действующий мэр рассказал в Telegram, что еще утром 9 сентября проголосовал онлайн.

Голосование на выборах мэра Москвы стартовало утром 8 сентября, продолжалось три дня и завершилось к 20:00 10 сентября. Проголосовать можно было на портале mos.ru или офлайн — на избирательном участке.

Вечером последнего избирательного дня Собянин поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию, а «Единую Россию» — за поддержку. «Спасибо москвичам за активность, которую они проявили», — сказал градоначальник. Он также выразил благодарность членам штаба, активистам и доверенным лицам и отметил, что выборы проходят на фоне серьезных испытаний для страны, поэтому «и победители, и проигравшие» на выборах должны быть едины.

По словам мэра, в этом году активность голосовавших жителей столицы была самой высокой.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в выборах приняли участие более 3,2 млн москвичей. Это примерно 50% избирателей. На предыдущих выборах мэра пять лет назад явка была около 31%.

Итоговая составила 42,5% (самая высокая за последние двадцать лет).

Единый день голосования

Голосование в большинстве российских регионов проходило с 8 по 10 сентября. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области — в 21:00 по московскому времени. Россияне выбрали 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Кроме того, в четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Кандидатами были зарегистрированы более 81 тыс. человек. Претенденты боролись за примерно 34 тыс. различных выборных должностей и мандатов в Алтайском крае, Амурской области, Воронежской области, Ивановской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Магаданской области, Москве, Московской области, Нижегородской области, Новосибирской области, Омской области, Орловской области, Приморском крае, Псковской области, Самарской области, Смоленской области, Тюменской области, Хакасии, Чукотском автономном округе и Якутии.

Также завершились выборы в Запорожской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР. По партийным спискам там лидирует «Единая Россия».

Проголосовать онлайн могли жители 24 регионов, регистрацию на специальном портале электронного голосования прошли более 1,2 млн избирателей (жители Москвы голосовали на другом сайте). В электронном виде проголосовал и президент России Владимир Путин.

«Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Все больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью», — отметил он.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что у пользователей электронных платформ не возникло проблем: все работало штатно.

«У нас ДЭГ (дистанционное электронное голосование. — «Газета.Ru») не везде, и везде его еще долго не будет. И я уже тысячу раз говорила и еще повторю, и о выборах президента — мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы, поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсуждали, с Минцифры, с Ростелекомом, что на выборах президента — только те, кто прошел опыт, вот сейчас у нас 25 регионов, еще плюс те, кто в прежние годы проводил — это не более 30 регионов», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

МВД России зарегистрировало около 2 тыс. сообщений о правонарушениях, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства Михаил Давыдов. Возбуждено шесть уголовных дел по статьям о ложных сообщениях о теракте (ст. 207 УК) и повреждении имущества (ст. 167 УК).

8 сентября из-за ракетного обстрела в Херсонской области пришлось эвакуировать комиссию, в ночь на 10 сентября избирательный участок в Запорожской области атаковали беспилотники. Пострадавших нет.

Центризбирком планирует огласить предварительные итоги единого дня голосования завтра к полудню.