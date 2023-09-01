Над Люберцами сбит дрон. Военная операция на Украине, день 555-й

08:23

Неопознанный объект был уничтожен ночью в небе над Псковской областью, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что предприняты меры по его нейтрализации, «на земле никаких последствий нет».