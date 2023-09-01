Над Люберцами сбит дрон. Военная операция на Украине, день 555-й

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал граждан не публиковать в соцсетях фото и видео объектов системы ПВО.
«Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником», — написал Клычков в Telegram.
❗️ Жилой дом и административное здание получили повреждения в результате атаки двух беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Неопознанный объект был уничтожен ночью в небе над Псковской областью, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал Ведерников в своем Telegram-канале.
Он добавил, что предприняты меры по его нейтрализации, «на земле никаких последствий нет».
ВСУ могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. По их сведениям, сейчас танки находятся в Германии, откуда после ремонта будут направлены на Украину.
ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 138 снарядов, десять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
⚡️ Силы ПВО рядом с Люберцами сбили беспилотник при попытке пролета к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал московский градоначальник.