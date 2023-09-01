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Политика

Над Люберцами сбит дрон. Военная операция на Украине, день 555-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 555-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО рядом с Люберцами сбили беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Украина может получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября, пишет газета Politico. ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:30

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал граждан не публиковать в соцсетях фото и видео объектов системы ПВО.

«Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником», — написал Клычков в Telegram.

08:26

❗️ Жилой дом и административное здание получили повреждения в результате атаки двух беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

08:23

Неопознанный объект был уничтожен ночью в небе над Псковской областью, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что предприняты меры по его нейтрализации, «на земле никаких последствий нет».

08:19

08:15

ВСУ могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. По их сведениям, сейчас танки находятся в Германии, откуда после ремонта будут направлены на Украину.

08:11

ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 138 снарядов, десять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:07

⚡️ Силы ПВО рядом с Люберцами сбили беспилотник при попытке пролета к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал московский градоначальник.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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