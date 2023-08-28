«Я должен был искать протестные настроения». Как гражданин России работал на США

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео допроса бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова. Его обвиняют в сборе данных о ходе специальной военной операции (СВО) по заданию американских дипломатов, которых уже вызвали в ФСБ на допрос. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора США — россиянина Роберта Шонова, сообщается на сайте органа власти. По данным РИА Новости, его задержали еще в марте во Владивостоке. Шонова обвинили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ выяснили, что фигуранту уголовного дела платили за выполнение заданий, которые ему давали работники политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн. Шонову поручили собирать информацию о ходе СВО, мобилизации в российских регионах. Кроме этого, он давал оценку влияния протестной активности граждан РФ в преддверии президентских выборов в 2024 году.

Сотрудники ФСБ планируют допросить дипломатов Силлина и Бернстайна, повестки им уже направлены на адрес посольства США в Москве.

Шонов во всем признался

Во время допроса мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что в сентябре 2022 года к нему обратились два сотрудника посольства США — Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн.

«Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент резонансных событиях, таких как СВО, мобилизация, будущие выборы президента в 2024 году, присоединение новых территорий. Я должен был собирать сведения о всех этих событиях негативного толка, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах», — сообщил Шонов.

Более того, первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн поручил ему найти журналистов, бизнесменов и политиков, которые лояльны к США и которых можно было бы использовать для сбора информации.

Американского журналиста обвиняют в шпионаже

В Екатеринбурге в марте был задержан и корреспондент американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича «при попытке получения секретных сведений». Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Против него возбудили уголовное дело о шпионаже, Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

Журналист не признал своей вины. Госдеп США считает, что претензии к нему безосновательны. Газета WSJ, в которой он работает, продолжает добиваться освобождения Гершковича.

«Мы глубоко разочарованы, что его продолжают без достаточных оснований и неправомерно удерживать под стражей за выполнение своей работы как журналиста», — говорится в сообщении WSJ.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Гершковича взяли с поличным.

Эван Гершкович живет в Москве уже шесть лет и имеет аккредитацию в МИД России. Репортер освещает события в России, Украине и на территории стран бывшего Советского Союза. В интервью изданию «Цех» Гершкович рассказывал, что его родители уехали из СССР в США в 1979 году.