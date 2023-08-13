«Шансы близки к 100%». Трамп уверен в своей победе на президентских выборах

Бизнесмен и политик Дональд Трамп заявил, что почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. Бывший глава государства не сомневается, что легко обойдет как других желающих баллотироваться республиканцев, так и действующего лидера Джо Байдена, которого он называет «ментальной катастрофой для Америки». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что его шансы победить на президентских выборах в 2024 году близки к 100%. По его мнению, он легко обойдет конкурента-демократа Джо Байдена, а среди республиканцев нет тех, кто мог бы с ним конкурировать.

«Близки к 100%», — ответил Трамп на соответствующий вопрос корреспондента британской газеты The Times.

В настоящее время Трамп лидирует в гонке республиканцев за номинацию на выборы-2024. От Республиканской партии также хотят выдвигаться бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Праймериз намечены на январь.

В ходе выборов президента США, прошедших в ноябре 2020 года, действовавший на тот момент глава государства проиграл кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену (46,9% против 51,3%). Позднее он попытался оспорить результаты голосования, заявляя о широко распространенных нарушениях. По требованию Трампа в нескольких штатах был организован пересчет бюллетеней, но существенных нарушений, которые могли бы изменить исход голосования, не нашли.

Уголовные дела

Бывшему президенту США уже предъявлены обвинения по 78 пунктам в рамках трех больших уголовных дел. Высока вероятность, что на момент проведения голосования на президентских выборах в ноябре 2024 года Трамп будет находиться под тремя или четырьмя судебными процессами.

Минюст США начал расследование о попытках избирательного штаба Трампа добиться пересмотра итогов выборов. Как считает ведомство, политик лично ответственен за штурм Капитолия после президентских выборов зимой 2021 года.

В октябре 2022-го спецкомитет палаты представителей по расследованию событий у Капитолия вызвал Трампа для дачи показаний, а после его отказа явиться на слушания направил Минюсту рекомендацию начать уголовное преследование экс-президента.

Бывшего лидера страны, в частности, обвиняют в «сговоре с целью обмана США», «сговоре с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговоре против прав американских граждан», а также в «воспрепятствовании и попытке воспрепятствования разбирательству».

«Катастрофа для Америки»

Трамп заявил в соцсети Truth Social, что нынешний глава государства Джо Байден является «ментальной катастрофой» для Америки, а также посчитал, что он сошел с ума.

«Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший», — написал Трамп.

По его мнению, о таком состоянии президента говорят «отвратительная и угрожающая стране» политика, которая проводится нынешней администрацией.

Политический путь Трампа

В 2012 году Трамп выдвигался в президенты от Республиканской партии, однако снял кандидатуру на начальном этапе кампании.

Политик объявил об участии в президентской кампании 2016 года от республиканцев. Лозунгом его политической кампании стал призыв «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). 8 ноября 2016 года состоялись выборы, а 20 января 2017 года — церемония инаугурации Трампа.

В первый день президентства он свернул программы реформы медицинского страхования Obamacare и вернул в Овальный кабинет бюст Уинстона Черчилля.

6 января 2021 года сторонники проигравшего Байдену Трампа организовали митинг на Капитолийском холме, после которого разгоряченная толпа ворвалась в здание Капитолия, устроив погром и стычки с полицией. Около 140 человек получили травмы.