Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Взрывы возле Киева и дрон над Брянской областью. Военная операция на Украине, день 550-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 550-й день

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости
Над Брянской и Курской областями российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. Группировка «Днепр» ликвидировала три лодки с диверсантами, рассказал начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян. Украинские СМИ опубликовали информацию о взрывах в Черкасской, Ивано-Франковской областях Украины и недалеко от окраин Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:26

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что подразделение пресекло семь атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинских войск составили более 80 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три бронированных машины и автомобиль.

08:22

В результате артиллерийских ударов ВСУ в Новокаховском городском округе Херсонской области шесть населенных пунктов остались обесточены. Об этом сообщила администрация округа в своем Telegram-канале.

08:19

Киевская городская военная администрация сообщила, что недалеко от окраин Киева прогремели взрывы.

08:13

В Ивано-Франковской области на западе Украины произошли взрывы — украинские СМИ.

08:10

Российские системы ПВО ликвидировали два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей — МО РФ.

08:05

В Черкасской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

08:03

В районе населенных пунктов Бургунка и Садовая группировка «Днепр» уничтожила три лодки с диверсантами, сообщил начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 550-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Картина дня
У побережья Австралии разбился американский военный вертолет
Российские средства ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Курской областях
Утратившим паспорта при наводнении жителям Херсонской области предоставили новые
Торгпред заявил о потенциале приграничной торговли РФ и Казахстана
Названы самые продаваемые автомобили Geely на российском рынке
Женщины-операторы БПЛА сражаются в рядах ВСУ под Купянском
Шольц отказался от новых долгов для улучшения экономики ФРГ
Новости и материалы
Салах уведомил «Ливерпуль» о намерении уйти в саудовский клуб
Украинский боксер Усик заявил, что может боксировать без шорт
Стало известно о просьбе ЦАР к России в период референдума
Гризманн: Месси — лучшее, что сделала МЛС, я тоже хочу поиграть в этой лиге
Жена боксера Усика: мы снова показали всему миру, что украинцы – непобедимы
Стало известно о росте числа компаний с российским капиталом в Казахстане
Месси прокомментировал дебют в МЛС
Источник сообщил о спасении нескольких военнослужащих после крушения вертолета в США
В Херсонской области сообщили об активизации ВСУ
Телефонные мошенники убедили пенсионерку продать две квартиры и дачу
В Ливане заявили о провале попытки НАТО нанести поражение России
В «Ростове» ответили, обсуждается ли отставка Карпина
В США заявили об уничтожении Украины через отправку снарядов с ураном
Ребенок попал в больницу после нападения собаки в Челябинской области
Усик отреагировал на требование команды Дюбуа назначить реванш
Военный эксперт сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
В США предсказали сдачу Харькова без боя
Голкипер «Ахмата»: эта ничья не значит, что у «Спартака» какие-то не такие футболисты
Все новости
Спрос на электронику вырос перед началом учебного года
В Бурятии исчезла группа из пяти туристов при сплаве по реке
«То, что МКС стала «сыпаться» и с нее надо «убегать» — это крайнее суждение»
Исполнительный директор «Роскосмоса» Крикалев: многие системы МКС нужно менять
Режиссер Глеб Панфилов умер спустя семь месяцев после кончины своей жены и музы Инны Чуриковой
Режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет после второго инсульта
Марина Ярдаева
Откуда взялся Сорокин в школьном учебнике истории?
«Я не хочу учиться!» Как помочь ребенку подготовиться к учебному году
Психолог Истомина: разумный график поможет ребенку вернуться к учебе после каникул
Умер режиссер фильмов «Начало» и «В огне брода нет» Глеб Панфилов
«Уголь был, есть и будет»: российские шахтеры отмечают профессиональный праздник
Заслуженные шахтеры рассказали о возвращении былого престижа суровой профессии
В Госдуме захотели лишать уклонистов приобретенного гражданства и депортировать из России с семьями
Депутат Матвеев: уклонистов могут начать лишать приобретенного гражданства РФ
При столкновении двух L-39 на Украине погиб «призрак Киева». Он собирался сесть за штурвал F-16
«Страна.ua»: в Житомирской области Украины столкнулись два учебных самолета Л-39
Президент Венгрии пообещала скорые перемены в урегулировании на Украине. При чем здесь папа Римский?
Президент Венгрии Новак пообещала скорые перемены в урегулировании на Украине
«Интеллигент на высоких постах». Умер экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов
Бывший глава администрации президента Ельцина Филатов умер в возрасте 87 лет
Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции. Республиканцы требуют импичмента
Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена после его обвинений в коррупции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях