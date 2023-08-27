Взрывы возле Киева и дрон над Брянской областью. Военная операция на Украине, день 550-й

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что подразделение пресекло семь атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинских войск составили более 80 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три бронированных машины и автомобиль.
В результате артиллерийских ударов ВСУ в Новокаховском городском округе Херсонской области шесть населенных пунктов остались обесточены. Об этом сообщила администрация округа в своем Telegram-канале.
Киевская городская военная администрация сообщила, что недалеко от окраин Киева прогремели взрывы.
Российские системы ПВО ликвидировали два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей — МО РФ.
В районе населенных пунктов Бургунка и Садовая группировка «Днепр» уничтожила три лодки с диверсантами, сообщил начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян.