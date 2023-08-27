Взрывы возле Киева и дрон над Брянской областью. Военная операция на Украине, день 550-й

Над Брянской и Курской областями российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. Группировка «Днепр» ликвидировала три лодки с диверсантами, рассказал начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян. Украинские СМИ опубликовали информацию о взрывах в Черкасской, Ивано-Франковской областях Украины и недалеко от окраин Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.