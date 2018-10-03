Осада Белого дома с танками: первые жертвы. LIVE

Итак, за прошедшее после обнародования Указа 1400 время дело приняло необратимый характер. Уже в ночь на 22 сентября Верховный Совет на экстренной сессии постановил прекратить полномочия президента Бориса Ельцина, передав соответствующие функции вице-президенту страны Александру Руцкому.

Первым же своим распоряжением тот отменил Указ 1400 как «антиконституционный», а затем произвел перестановки силовых министров и руководителей крупнейших ТВ-каналов. Однако ведомства не подчинились назначенцам Верховного Совета. Следующими шагами Руцкого стало увольнение главы президентской администрации Сергея Филатова и ликвидация Главного управления охраны. Все эти решения остались только на бумаге и реализованы не были – равно как и следующие, в которых Руцкой, подписавший указ о назначении самого себя верховным главнокомандующим, приказывал командующим ВДВ и Московским военным округом прислать к Белому дому свои подразделения. В этой ситуации представители парламента приступили к формированию добровольческих отрядов.

Вечером 23 сентября впервые пролилась кровь: двое человек погибли при попытке нападения на здание Главного командования ОВС СНГ.

В Москве проходили митинги сторонников Верховного Совета и единомышленников Ельцина. В Белом доме тем временем готовились к возможному штурму – и были полны решимости его отразить. Хасбулатов и Руцкой периодически выступали с балкона здания, поддерживая боевой дух своих остававшихся снаружи соратников обещанием «стоять до конца». Как заявил в одной из своих речей Руцкой, Ельцин, министр иностранных дел Андрей Козырев и вице-премьер Анатолий Чубайс «являются агентами ЦРУ и выполняют подготовленный в 1945 году план Даллеса».