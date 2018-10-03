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Осада Белого дома с танками: первые жертвы. LIVE

Исторический онлайн событий 3-4 октября 1993 года у Белого дома в Москве

25 лет назад в Москве достигло кульминации противостояние между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом под председательством Руслана Хасбулатова. События парализовали привычную жизнь столицы. Переговоры враждующих сторон в Свято-Даниловом монастыре не увенчались успехом. На улицах все чаще происходили столкновения. Ситуация накалялась. «Газета.Ru» вспоминает, как Москва, а вместе с ней вся страна пережила то драматичное воскресенье, 3 октября.
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12:19

Итак, за прошедшее после обнародования Указа 1400 время дело приняло необратимый характер. Уже в ночь на 22 сентября Верховный Совет на экстренной сессии постановил прекратить полномочия президента Бориса Ельцина, передав соответствующие функции вице-президенту страны Александру Руцкому.

Первым же своим распоряжением тот отменил Указ 1400 как «антиконституционный», а затем произвел перестановки силовых министров и руководителей крупнейших ТВ-каналов. Однако ведомства не подчинились назначенцам Верховного Совета. Следующими шагами Руцкого стало увольнение главы президентской администрации Сергея Филатова и ликвидация Главного управления охраны. Все эти решения остались только на бумаге и реализованы не были – равно как и следующие, в которых Руцкой, подписавший указ о назначении самого себя верховным главнокомандующим, приказывал командующим ВДВ и Московским военным округом прислать к Белому дому свои подразделения. В этой ситуации представители парламента приступили к формированию добровольческих отрядов.

Вечером 23 сентября впервые пролилась кровь: двое человек погибли при попытке нападения на здание Главного командования ОВС СНГ.

В Москве проходили митинги сторонников Верховного Совета и единомышленников Ельцина. В Белом доме тем временем готовились к возможному штурму – и были полны решимости его отразить. Хасбулатов и Руцкой периодически выступали с балкона здания, поддерживая боевой дух своих остававшихся снаружи соратников обещанием «стоять до конца». Как заявил в одной из своих речей Руцкой, Ельцин, министр иностранных дел Андрей Козырев и вице-премьер Анатолий Чубайс «являются агентами ЦРУ и выполняют подготовленный в 1945 году план Даллеса».

Александр Руцкой 4
Виктор Коротаев/Reuters
Александр Руцкой во время обращения к сотрудникам милиции около Белого дома в Москве, 1993 год
12:15

Эскалация тлевшего с конца 1992 года кризиса произошла 21 сентября, когда президент России Борис Ельцин подписал Указ № 1400, прекращавший деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов — высшего органа государственной власти в стране. Председатель парламента Руслан Хасбулатов назвал происходящее «антиконституционным переворотом». Москва оказалась расколота противостоянием двух политических группировок, которые имели диаметрально противоположные взгляды на проведение экономических реформ. С событиями того дня можно ознакомиться в исторической онлайн-трансляции «Газеты.Ru». Мы старались не упустить ни одной важной детали: приятного прочтения!

Верховный совет 1993 год 8
Владимир Федоренко/РИА "Новости"
Сторонники Верховного Совета РФ у Дома Советов РФ, 1993 год
12:00

Ровно 25 лет назад развернувшаяся в Москве борьба между двумя ветвями российской власти – исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной, которую представлял Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым – вступила в решающую фазу. Длящийся с 21 сентября конфликт уже привел к жестким столкновениям и многочисленным жертвам. Красная Пресня, где располагался оплот парламентариев Белый дом, ощетинилась стихийно возведенными баррикадами. Обе стороны поддерживаются решительно настроенными людьми. Как скажут позже, 3-4 октября Россия оказалась на пороге Гражданской войны. «Газета.Ru» вспоминает драматичные события четвертьвековой давности в онлайн-трансляции.

Верховный совет 1993 год 2
Владимир Федоренко/РИА "Новости"
Сторонники Верховного Совета РФ у Белого дома, 1993 год