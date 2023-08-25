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Политика

С-200 сбита в небе над Калугой. Военная операция на Украине, день 548-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 548-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Над Калужской областью средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны сообщило, над Крымом было обнаружено 42 украинских БПЛА. Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:48

Пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате уничтожения ракеты С-200 в Калужской области нет. Это сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

08:44

Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии уничтожили склад боеприпасов, опорный пункт и автомобиль с военнослужащими Украины в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Это рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

08:39

Серия взрывов была слышна этой ночью в Одессе, сообщили местные власти.

08:37

ВСУ 93 раза за сутки обстреляли населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС.

08:31

Украина превращается в непригодную для жизни землю из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном. Такое мнение в своей статье для «Комсомольской правды» выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.

08:23

Артиллерия группировки «Юг» совершила огневой налет на пункт дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

08:14

❗️ Ночью по территории РФ ударили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Девять из них уничтожены над Крымом, еще 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, сообщили в Минобороны России.

08:09

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили в телефонном разговоре передачу Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 и обучение летчиков Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. Сообщается, что «Байден вновь подтвердил приверженность США поддержке обороны Украины».

08:05

⚡️ВСУ попытались нанести удар по территории РФ доработанной ракетой С-200, она была обнаружена и уничтожена над Калужской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 548-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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