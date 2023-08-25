Пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате уничтожения ракеты С-200 в Калужской области нет. Это сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии уничтожили склад боеприпасов, опорный пункт и автомобиль с военнослужащими Украины в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Это рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Украина превращается в непригодную для жизни землю из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном. Такое мнение в своей статье для «Комсомольской правды» выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Артиллерия группировки «Юг» совершила огневой налет на пункт дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
❗️ Ночью по территории РФ ударили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Девять из них уничтожены над Крымом, еще 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, сообщили в Минобороны России.
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили в телефонном разговоре передачу Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 и обучение летчиков Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. Сообщается, что «Байден вновь подтвердил приверженность США поддержке обороны Украины».
⚡️ВСУ попытались нанести удар по территории РФ доработанной ракетой С-200, она была обнаружена и уничтожена над Калужской областью. Об этом сообщает Минобороны России.