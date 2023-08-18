Разведка заставила конгрессменов задуматься о перспективах помощи Украине

В конгрессе США разгорелась дискуссия о необходимости продолжения помощи Украине. Поводом для нее стал доклад разведки о том, что ВСУ не сможет достичь целей контрнаступления. По данным источников The Washington Post, украинские военные увязли в глубоко эшелонированной обороне, организованной Вооруженными силами РФ.

Разведка США считает, что Украина не сможет достичь ключевых целей контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на слова источников, знакомых с засекреченными документами.

Собеседники издания считают, что украинские войска не дойдут до Мелитополя из-за того, что войска РФ создали разветвленную сеть траншей и минных полей на подступах к городу. Если Мелитополь не будет взят, Украина не решит своей главной задачи — перекрытия сухопутного коридора между Россией и Крымом, используемого в том числе для снабжения группировки российских войск, задействованных в специальной военной операции.

«Украинские войска, которые продвигаются к Мелитополю из села Работино, расположенного более чем в 50 милях (около 80 км — «Газета.Ru»), останутся в нескольких милях от города», — пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Армия РФ хорошо окопалась

Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже отвоевать более близкие города, такие как Токмак, будет непросто, заявил изданию военный аналитик Роб Ли.

«У России там организованы три оборонительные линии, за ними располагаются укрепленные города», — рассказывает Ли. — Вопрос не в том, сможет ли Украина прорвать одну или две линии, а смогут ли вооруженные силы прорвать все три и достичь чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще».

Другой собеседник издания — генерал Марк Милли — заявил, что в США и ранее четко осознавали трудность задачи, стоящей перед Украиной.

«Пару месяцев назад я сказал, что это наступление будет долгим, оно будет кровавым, оно будет медленным, — напомнил Милли в интервью The Washington Post. — Так и оказалось: долгое, кровавое и медленное, очень-очень трудное противостояние».

По мнению генерала Марка Милли, ВСУ хоть и не достигли своих целей, но ослабили российские войска.

«Россияне находятся в довольно тяжелом положении, — отмечает Милли. — Они понесли огромное количество потерь. Их моральный дух невысок».

Новая оценка американской разведки согласуется с секретным прогнозом США от февраля 2023 года. И в нем говорилось, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогут освободить Мелитополь или Мариуполь и перекрыть сухопутный коридор в Крым к августу. Такая оценка была в секретных документах Пентагона и разведки, которые утекли на популярную у геймеров платформу Discord в 2022 году.

Наступайте хоть зимой

Пессимистичный прогноз американской разведки был доведен до представителей конгресса США, на Капитолийском холме разгорелась дискуссия, пишет The Washington Post. Некоторые республиканцы выступили против того, чтобы выделить очередной пакет помощи Украины на сумму более 20 миллиардов долларов, о котором просит президент США Джо Байден. Некоторые демократы упрекнули администрацию Байдена в том, что та ранее не отправила на Украину более мощное оружие.

Однако высокопоставленный представитель Белого дома в разговоре с The Washington Post подчеркнул, что нет никаких доказательств, что американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, которые просит Киев, «стали бы панацеей».

«Мрачная оценка <...>, вероятно, побудит Киев и западные столицы указывать пальцем на то, почему контрнаступление, в ходе которого были закуплены западное оружие и военная техника на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей», — говорится в материале The Washington Post.

При этом, отмечается в статье, Вашингтон по-прежнему настроен помогать Украине. Один из собеседников в администрации США предположил, что США могли бы оказывать содействие ВСУ, даже если бы они предприняли попытки контрнаступления зимой, однако и здесь позиции ВС РФ выглядят выигрышней.

«Известно, что русские умеют сражаться в холодную погоду», — говорит американский чиновник.