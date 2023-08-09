Евросоюз не сможет стать гарантом безопасности для Украины

Украинские военнослужащие во время военных учений, 2023 год

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку это не входит в компетенции сообщества. По его словам, гарантии безопасности Украины должны обсуждать члены НАТО. В Киеве заявляли, что начали отдельные консультации с США по этому вопросу, а в Вашингтоне — что «агрессивно занимаются» выработкой таких гарантий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не оборонная организация

Европейский Союз не может дать гарантии безопасности Украине, поскольку не является военной организацией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге Еврокомиссии.

По его словам, только отдельные страны ЕС имеют право выступать в качестве гарантов безопасности для Украины, но Евросоюз в целом не уполномочен выполнять такие обязательства.

«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — уточнил Стано.

По его словам, ЕС может лишь поддержать конкретные предложения по гарантиям безопасности. А само их предоставление — прерогатива стран — членов сообщества.

Стано подчеркнул, что Евросоюз оказывает Киеву поддержку по разным направлениям, в том числе в сфере обороны, а также помогает Украине финансово.

Гарантии безопасности от США

Тем временем глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон и Киев «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Украины, а сроки новых контактов по этой теме согласованы.

«На состоявшихся с украинскими коллегами переговорах были согласованы последующие встречи. Объявления о сроках их проведения у меня нет», — сказал Миллер.

По его словам, похожие переговоры с украинской стороной ведут и другие государства G7 (помимо США, в «семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония).

Каких гарантий хочет Украина

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак 8 августа заявил о скором начале консультаций по гарантиям безопасности Украине, декларацию о которых подписали страны — члены НАТО на саммите в Вильнюсе 12 июля. Обсуждения должны начать не позднее следующего месяца, а первые соглашения могут подписать уже в 2023 году.

На саммите НАТО страны G7 подписали декларацию об обязательствах по долгосрочному обеспечению безопасности Украины. Речь шла в том числе о поддержке развития украинского военно-промышленного комплекса, подготовке солдат ВСУ, предоставлении данных разведки и военной техники, помощи в обеспечении безопасности.

Тогда же в литовской столице страны — участницы НАТО одобрили условия вхождения Украины в альянс. Киеву обещали прислать приглашение на присоединение после выполнения всех условий и получения согласия всех членов военного блока. Сроки присоединения Украины к НАТО не назвали. Эта неопределенность вызвала негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

На прошлой неделе Ермак рассказал о начале обсуждения с Вашингтоном еще одних — отдельных от НАТО — договоренностей о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Позднее в госдепартаменте США подтвердили начало этих переговоров. Речь идет об обеспечении Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также о «повышении эффективности и прозрачности в сфере военных институтов». Как отметил Ермак, Украина ожидает обещанную оборонную и финансовую поддержку, а также введение очередных санкций против России.

Позиция Москвы

Зеленский ранее выразил мнение, что вступление страны в Североатлантический альянс окажется выгодным для России, поскольку гарантирует ей мир. По мнению украинского лидера, Москве стоит быть благодарной, если Украина вступит в НАТО.

«Именно так! Потому что это даст безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», — заявил Зеленский.

В Москве выступают против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Путин сразу после окончания саммита НАТО в первой половине июля напомнил, что одной из причин специальной военной операции России на Украине была угроза присоединения соседней страны к этому военному блоку.