Мятежники в Нигере не договорились с США, страна готовится к вторжению

Сторонники военного переворота в Нигере во время демонстрации, 6 августа 2023 года

США объявили о приостановке помощи Нигеру, где военные отстранили от власти президента. Такое решение было принято по итогам визита в африканскую страну и.о. заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. В Госдепе уточнили, что речь идет о сотнях миллионов долларов. Тем временем мятежники готовятся к защите от интервенции. Французские СМИ сообщили, что Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить для подавления мятежа в Нигерии до 25 тыс. солдат и офицеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США решили приостановить оказание финансовой помощи Нигеру. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, сделанного по итогам визита в африканскую страну и.о. заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

В Ниамее, столице Нигера, Нуланд встретилась с представителями мятежников, захвативших власть в стране: самопровозглашенным министром обороны генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками. Как следует из заявления Госдепа, Нуланд объяснила своим визави, что поставлено на карту, если Нигер не будет уважать свой собственный конституционный порядок».

«Это включает в себя потенциальную потерю сотен миллионов долларов в виде поддержки экономики и безопасности для народа Нигера. Учитывая нашу обеспокоенность негативными политическими событиями, США решили приостановить определенную помощь правительству Нигера, пока ситуация остается переменчивой», – говорится в релизе.

В США пообещали быть «в тесном контакте» с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), ранее выдвигавшем ультиматум с требовавшем вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму и грозившем интервенцией (мятежники этот ультиматум проигнорировали).

Переговоры были трудными

Нуланд призналась, что переговоры с военной хунтой «были очень откровенными и временами довольно трудными».

«На этом направлении было нелегко добиваться подвижек, — заявила Нуланд на специальном брифинге для журналистов о ситуации в Нигере. — Они достаточно твердо придерживаются своей точки зрения относительно того, как хотят действовать дальше, и это не соответствует конституции Нигера».

В ходе визита Нуланд не допустили до переговоров с самопровозглашенным лидером страны генералом Абдурахманом Тчиани. Отклонена была и просьба о встрече с задержанным президентом Нигера Мохамедом Базумом, с ним удалось поговорить лишь по телефону.

«Он находится в очень сложной ситуации, фактически под домашним арестом вместе со своим сыном и женой», — рассказала Виктория Нуланд.

На переговорах Нуланд предостерегла хунту от сотрудничества с ЧВК «Вагнер».

«У меня сложилось впечатление на сегодняшних встречах, что люди, которые предприняли эти действия (организовали мятеж. — «Газета.Ru»), очень хорошо осознают риски своему суверенитету, когда приглашают ЧВК «Вагнер», — сказала Нуланд.

В Госдепартаменте пообещали следить за ситуацией в стране и «обновлять руководство по оказанию помощи».

«Надеюсь, они (мятежники. — «Газета.Ru») будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили. Посмотрим. У них есть свои собственные представления о том, как будут развиваться события. Их идеи не соответствуют конституции, и это (действия мятежников по своему усмотрению. — «Газета.Ru») будет сложно с точки зрения наших отношений, если они пойдут по этому пути. Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и надеемся, что они нас в этом поддержат», — сказала Нуланд.

Напряжение в Нигере растет

Свою солидарность с мятежом вновь продемонстрировали Буркина-Фасо и Мали. Обе страны направили свои делегации в Ниамей, они вновь заявили о неприемлемости силового вмешательства во внутренние дела Нигера.

«Мы не приемлем военной интервенции в Нигере, от этого зависит наше выживание, — заявил малийский министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства Абдулайе Маига (цитата по ТАСС). — Главы государств Мали и Буркина-Фасо приняли твердое решение оставить активы, а не долги будущему поколению. Я думаю, что ЭКОВАС грубо ошибается с адресатом — ультиматумы должны быть предъявлены террористическим группировкам».

Тем временем Международное французское радио (RFI) сообщило, что Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить для подавления мятежа в Нигерии до 25 тыс. солдат и офицеров.

На фоне угрозы интервенции мятежники усилили меры безопасности в стране. Над республикой закрыто небо, не работает центральный аэропорт, в столицу введены дополнительные войска.

«Несмотря на неодобрение населения Нигера и ЭКОВАС, завершено планирование интервенции, — заявили в правящем органе мятежников Нигера — Национальном совете спасения родины (цитата по ТАСС). — Предварительное развертывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки. <…> Национальный совет спасения родины, принимая во внимание национальное и международное мнение, заявляет, что любое государство, с территории которого против Нигера будут направлены военные действия, будет рассматриваться как участник боевых действий».

Срок ультиматума о наведении конституционного порядка, объявленного на прошлой неделе от ЭКОВАС, истек. Возможно, о каких-либо решениях будет объявлено 10 июля, в этот день лидеры стран объединения проведут встречу, на которой обсудят обстановку в Нигере.

Мятеж в Нигере начался утром 26 июля в Ниамее. Президентская гвардия задержала президента Базума в его резиденции, военные заблокировали доступ туда и отказали переговорщикам в просьбе выпустить главу государства. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны — закрыты. По данным СМИ, поводом для мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.