Военная операция на Украине. День 531-й

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому радио Radio France Internationale (RFI) заявил, что США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это.

«Ну а по конкретным пунктам возможных проблем, например, с банками, транспортом и т. д., мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — сообщил Блинкен.

Как утверждает госсекретарь США, экспорт российского зерна за последний год намного превышает тот, что Россия экспортировала до событий на Украине.