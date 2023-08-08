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Политика

Военная операция на Украине. День 531-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 531-й день

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Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении

Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении

РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Черном море, если Киеву не дадут права экспортировать зерно по воде. Администрация США намерена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн 8 августа. Один человек пострадал при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Рудник в Донецке. На встрече в саудовском городе Джидда страны-участники одобрили не все пункты «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:17

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому радио Radio France Internationale (RFI) заявил, что США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это.

«Ну а по конкретным пунктам возможных проблем, например, с банками, транспортом и т. д., мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — сообщил Блинкен.

Как утверждает госсекретарь США, экспорт российского зерна за последний год намного превышает тот, что Россия экспортировала до событий на Украине.

08:12

В ЛНР саперы Росгвардии проверили более 160 объектов. На них они нашли около 100 единиц стрелкового оружия и гранатометов, более 53 тысяч боеприпасов, а также свыше 40 кг взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

08:04

Один человек пострадал при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Рудник в Донецке — мэр Алексей Кулемзин.

08:03

⚡️Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Черном море, если Киеву не дадут права экспортировать и импортировать товары, в частности зерно. Об этом сообщает газета La Nación на YouTube-канале.

«У нас нет большого количества оружия, но если они продолжат в таком же духе, у них не останется ни одного корабля к концу войны. Мы хотим показать это на практике», — сказал украинский лидер.

08:02

Администрация США намерена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн 8 августа, сообщает Reuters. Туда войдут противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, управляемые ракеты GMLRS, боеприпасы и стрелковое оружие.

08:01

На встрече в саудовском городе Джидда страны-участники полностью одобрили не все пункты «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу офиса лидера Украины Андрея Ермака.

«Если бы все страны сейчас сказали: «Да, мы со всем согласны», то мы бы уже до конца месяца принимали «саммит мира». Есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается», — сказал Ермак.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 531-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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