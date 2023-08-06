«Теоретически выборы можно даже не проводить». Песков — о президентской гонке в 2024-м

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение газеты New York Times об «отсутствии необходимости» выборов главы российского государства в 2024 году. По его словам, автор статьи неверно интерпретировал его слова – выборы «являются лишними» лишь теоретически, поскольку «Путин будет переизбран, и это очевидно».

Американская газета The New York Times опубликовала статью с цитатами представителя Кремля Дмитрия Пескова, в которой пресс-секретарь президента якобы назвал выборы в России «дорогостоящей бюрократией» и выразил уверенность в переизбрании Путина «с более 90% голосов».

«Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», — говорится в материале журналиста Роджера Коэна.

Статья посвящена теме военных действий на Украине и другим вопросам внешней и внутренней политики РФ.

Дмитрий Песков вскоре опроверг, что произносил именно эту фразу, и обвинил американского журналиста в искажении его слов.

Песков подтвердил, что один из вопросов Коэна в интервью касался выборов президента в 2024 году. Ответ, по словам пресс-секретаря, был следующим:

«Уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы».

В комментарии изданию «Подъем» Песков подчеркнул, что выборы в России все же являются демократией — и «стоят больших денег». При этом «ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом».

Представитель Кремля сказал РБК, что американская пресса ведет себя «как всегда».

«Вроде бы то, но не то [написали в статье NYT]. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно.

А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран», — сказал пресс-секретарь.

Песков заявил, что выразил свое «абсолютно личное» мнение, а NYT «таким образом это переврала».

Выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года. Владимир Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на пятый срок.

В 2020 году благодаря поправкам в Конституцию РФ президент получил возможность занимать свой пост на протяжении шести лет (ранее – только четырех). Поправки также предусмотрели «обнуление» сроков для Путина и Дмитрия Медведева (экс-президента РФ).

Источники РБК сообщали, что администрация президента начала подготовку к выборам-2024 еще в 2021 году. Выдвижение Путина – базовый сценарий, утверждали они, а явка и результат кандидата от власти должны превышать показатели 2018 года. Среди ориентиров источники называли явку в 70% при 75% голосов.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова 3 августа заявила, что президентские выборы 2024 года могут определить судьбу «не только страны, но и всего мира». По ее мнению, предстоящие выборы не сравнимы ни с одними предыдущими и станут «выбором пути».

Первый срок Путина на посту президента начался в 2000 году, до этого он был в должности врио главы государства по назначению Бориса Ельцина. В марте 2000 года Путин победил в первом туре с 51,95% голосов.