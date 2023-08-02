«Нападение, спровоцированное ложью». Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, ему предъявлены обвинения по четырем пунктам. Как утверждает следствие, бывший глава Белого дома пытался использовать насилие и хаос в Капитолии в январе 2021 года, «призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов». В свою очередь, избирательный штаб Трампа назвал новые обвинения «политическим преследованием и попыткой действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам в рамках расследования дела о штурме здания конгресса в начале 2021 года, передает ТАСС в среду, 2 августа.

Присяжные признали достаточными улики для предъявления Трампу обвинений в «сговоре с целью обмана США», «сговоре с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговоре против прав американских граждан», а также в «воспрепятствовании и попытке воспрепятствования разбирательству».

Экс-главе Белого дома предписано явиться в четверг, 3 августа, в федеральный суд столичного округа Колумбия.

По данным агентства Reuters, отчасти обвинения против Трампа связали с попыткой обнулить голоса темнокожих избирателей, проголосовавших за Джо Байдена.

По версии следствия, вечером 6 января 2021 года Трамп и его сообщники «попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе ложных заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить законодателей отложить официальное признание [их итогов]».

«Атака на Капитолий стала беспрецедентным нападением на олицетворение американской демократии.

Как описано в обвинительном заключении, оно было спровоцировано ложью. Ложью обвиняемого, направленной на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США — процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов», — заявил спецпрокурор Джек Смит.

Он назвал героями и патриотами сотрудников правоохранительных органов, защищавших конгресс. По его словам, они отстаивали «институты и принципы, на которых зиждутся США».

Аппарат спецпрокурора будет добиваться проведения судебного процесса по ускоренной процедуре.

При этом Смит отметил, что обвинения в отношении Трампа «на данный момент не являются доказанными, и его следует считать невиновным, пока в суде не будет в полной мере доказана его вина». Как добавил спецпрокурор, «расследование в отношении других лиц продолжается». При этом их имена засекретили.

В свою очередь, штаб экс-главы Белого дома назвал новые обвинения «политическим преследованием и попыткой действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года».

Дело о штурме Капитолия

В ходе выборов президента США, состоявшихся в ноябре 2020 года, действовавший на тот момент глава государства Дональд Трамп проиграл кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену (46,9% против 51,3%).

Позднее он попытался оспорить результаты голосования, заявляя о широко распространенных нарушениях. По требованию Трампа в нескольких штатах был организован пересчет бюллетеней, но существенных нарушений, которые могли бы изменить исход голосования, обнаружено не было.

6 января 2021 года в конгрессе США на Капитолийском холме в Вашингтоне должно было состояться официальное утверждение итогов выборов.

В тот день Трамп призвал своих сторонников «сражаться изо всех сил» и пройти маршем к Капитолию. Демонстрация переросла в беспорядки, протестующие ворвались в здание конгресса и сорвали заседание.

В ходе беспорядков погибли пять человек — полицией была застрелена манифестантка, смерти еще троих человек были квалифицированы как «ЧП медицинского характера». Кроме того, от ранений, полученных в ходе столкновений, скончался сотрудник полиции.

Минюст США начал расследование о попытках избирательного штаба Трампа добиться пересмотра итогов выборов. Как считает ведомство, бывший американский лидер лично ответственен за события 6 января 2021-го.

В октябре 2022 года спецкомитет палаты представителей по расследованию событий у Капитолия вызвал Трампа для дачи показаний, а после его отказа явиться на слушания направил Минюсту рекомендацию начать уголовное преследование экс-президента.

В январе 2023-го суд во Флориде обязал Трампа и одного из его адвокатов выплатить почти $1 млн за подачу необоснованного иска против экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и ряда других политических оппонентов. Бывший глава Белого дома обвинял их в попытке опорочить его в ходе избирательной кампании 2016 года.