Мятежники нашли союзников, Африка может расколоться на два блока из-за Нигера

Несколько стран Африки высказались в поддержку мятежников, захвативших власть в Нигере. Власти Мали и Буркина-Фасо даже пригрозили тем, что будут считать иностранное вмешательство в дела Нигера объявлением войны против них самих. Такие заявления стали реакцией на ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки, давшего мятежникам в Нигере неделю на восстановление конституционного порядка и пригрозившего применением самых решительных мер, вплоть до военного вторжения. Тем временем, Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Мали и Буркина-Фасо объявили о поддержке военных, отстранивших от власти президента Нигера.

«Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», — говорится в коммюнике двух стран.

Правительства Мали и Буркина-Фасо также пригрозили выходом из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

В коммюнике говорится о недопустимости «незаконных и бесчеловечных санкций против народа и властей Нигера». Мали и Буркина-Фасо «выражают братскую солидарность с народом Нигера, который решил проявить ответственность и взять свою судьбу в собственные руки».

Поддержка пришла из Гвинеи

Первой страной, выступившей в поддержку мятежников в Нигере, стала Гвинея.

«CNRD (Национальный комитет по сплочению и развитию – военные власти Гвинеи — «Газета.Ru») по-прежнему убежден, что новые власти сделают все, чтобы гарантировать стабильность и согласие в Нигере и субрегионе», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Twitter органа власти.

Санкционные меры и военное вмешательство, к которым призвало ЭКОВАС, не решат проблему. Однако могут привести к гуманитарной катастрофе, последствия которой могут выйти за пределы Нигера, считают гвинейские власти.

CNRD заявил о необходимости воздерживаться от применения этих мер, выразил солидарность с населением Нигера, а также призвал новые власти сохранить единство и национальную сплоченность.

ЭКОВАС дал мятежникам неделю

Заявления трех африканских стран стали реакцией на сообщение ЭКОВАС о применении «всех мер» к нигерийский мятежникам, в том числе военного вмешательства. 30 июля организация провела экстренный саммит, после которого заявила, что дает мятежникам неделю на освобождение действующего президента Мохамеда Базума (сейчас он удерживается в своей резиденции — «Газета.Ru») и восстановление конституционного строя.

В итоговом документе также говорится, что союз закрывает границы между странами сообщества и Нигером, останавливает коммерческие рейсы. Участники ЭКОВАС намерены приостановить коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером, заморозить активы страны в Центральном и коммерческих банках.

На Западе требуют прекратить мятеж

Позицию участников чрезвычайного саммита ЭКОВАС поддержала американская администрация.

«Мы присоединяемся к ЭКОВАС и руководителям стран региона в призывах к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и его семьи, а также к восстановлению всех государственных функций легитимного, демократически избранного правительства», — говорится в письменном заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Угрозы осложнить жизнь новым властям Нигера прозвучали и из Европы. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может приостановить всю финансовую помощь Нигеру.

«Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки», — говорится в заявлении Борреля.

По его словам, «ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере».

«События последних дней представляют собой серьезную угрозу стабильности и демократии в Нигере», — добавил он.

Франция обещает «немедленный и непреклонный» ответ

За восстановление в должности и освобождение президента Мохамеда Базума высказались и во Франции. Президент Эммануэль Макрон заявил, что не потерпит нападок на французских граждан в Нигере.

Заявление последовало после того, как тысячи мятежников, скандировавших антифранцузские лозунги, попытались проникнуть на территорию французского посольства в Ниамее. События заставили дипппредставительство объявить об эвакуации французских граждан из страны в «самом скором времени». Об этом сообщил французские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

«Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и интересы страны, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент Республики не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы», — заявили в Елисейском дворце.

На следующий день глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Париж не рассматривает возможность военного вмешательства в ситуацию в Нигере.

«Мы категорически отрицаем, это ложь, — сказала Колонна в эфире BFM TV. — Наш единственный приоритет — это обеспечение безопасности наших сограждан».

Сам мятеж начался утром 26 июля в Ниамее. Президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции, военные заблокировали доступ туда и отказали переговорщикам в просьбе выпустить главу государства. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны — закрыты. По данным СМИ, поводом для мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.