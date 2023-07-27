«Границы закрыты, объявлен комендантский час». Что происходит в Нигере

В Нигере вторые сутки продолжается вооруженный переворот — главу государства Мохамеда Базума и его супругу удерживает национальная гвардия, которая уже успела объявить о свержении президента. Однако глава МИД страны Асуми Масуду заявил, что власти, как и большая часть армии, не поддерживают действия мятежников. Позже командование вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с мятежниками. В США и ООН осудили попытку переворота. В России же, на саммите «Россия — Африка», события в Нигере только будут обсуждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военные Нигера заявили о смещении президента страны Мохамеда Базума, а также о закрытии границ, введении комендантского часа и остановке работы всех госучреждений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных в эфире национального телевидения.

«Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час»,

— сказали военные в эфире.

Местный портал Jeune Afrique отмечает со ссылкой на источник, что Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии. Президента держат в резиденции, переговорщикам в доступе к нему отказано. Сообщается, что мятежники заставляют Базума подписать документ о своей отставке, но он не соглашается.

Формирование возглавляет генерал Омар Чиани. Последние несколько дней, отмечает Jeune Afrique, президент размышлял о возможности снятия генерала с должности. При этом, Чиани находился на посту главы Нацгвардии и при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.

В свою очередь Reuters отмечает, что военные гарантировали физическую неприкосновенность представителям свергнутой власти, однако предостерегли иностранные государства от вмешательства в события, происходящие в Нигере.

Сам Базум в Twitter выразил надежду, что «завоеванные с таким трудом достижения будут сохранены. Все граждане Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом».

Международная реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. По его словам, такие события на африканском континенте невозможно обойти вниманием.

«Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня», — сказал представитель Кремля.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что ни Базум, ни делегация от Нигера, не собирались приезжать на саммит в Санкт-Петербург. Накануне Песков связал сократившееся число стран-участниц саммита с «неприкрытым и наглым вмешательством США, Франции и других государств».

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мятежников прекратить подрывать демократические принципы государственного устройства и освободить президента. Об этом говорится на сайте ООН. Гутерриш «самым решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой», отмечается в сообщении. Он также призвал стороны конфликта «проявить сдержанность». В сообщении подчеркивается, что всемирная организация поддерживает действующую власть и народ Нигера.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил мятежные события в Нигере. В Twitter он написал: «США осуждают попытки свергнуть конституционный порядок в Нигере и подчеркивают, что наше партнерство зависит от сохранения демократического правления». Также он рассказал, что уже обсудил ситуацию с президентом Мохамедом Базумом и выразил ему поддержку как «демократически избранному» лидеру.

Глава МИД Уганды Джедже Одонго на саммите «Россия — Африка» заявил РИА Новости, что переворот в Нигере отражает ухудшение ситуации в Африке в целом. По его словам, нынешние события — результат бедности и радикализации общества. По его мнению, в урегулировании должны участвовать ООН, местные власти и народ Нигера. А чтобы решить саму проблему, необходимо понять первоначальные причины.

«Это результат продолжения бедности этого общества, а также то, что они стали жертвами экстремистских сил, радикальных сил и того, что печальный уровень бедности эксплуатируется плохими силами», — сказал он.

Детали мятежа

Как писал портал Jeune Afrique, поводом для мятежа стала информация, что лидера Нацгвардии Омара Тчиани могут отправить в отставку.

Ситуация начала развиваться утром 26 июля, когда гвардия задержала президента в его резиденции в столице страны Ниамее. Сколько военных участвует в мятеже неизвестно. В течение дня, а также 27 июля возле вокруг резиденции слышна стрельба.

По словам признанных властей, остальная часть армии не поддержала мятеж. Об этом сообщала пресс-служба офиса президента в Twitter, но позже удалила пост. После этого появилось новое сообщение, в котором было сказано, что мятеж начали отдельные гвардейцы и армия страны готова атаковать их. Тогда же гвардейцам предъявили ультиматум. Он был отвергнут. Содержание ультиматума неизвестно.

Уже в четверг, 27 июля, штаб армии Нигера опубликовал в соцсети заявление. В нем говорится, что «военное командование ВС Нигера решило присоединиться к заявлению Сил обороны и безопасности (мятежников)». (Цитата по РИА Новости).

Кто такой Мохамед Базум

Базум родился 1 января 1960 года в небольшом населенном пункте Билабрин на юго-востоке Нигера. В университете получил степень магистра политической философии, продолжил обучение в аспирантуре по направлению «логика и эпистемология». В 1991-1993 годах занимал пост госсекретаря при МИДе. Также четыре раза избирался депутатом (1993, 2004, 2011 и 2016) в Национальное собрание (парламент), несколько раз – вице-президентом Национального собрания и председателем парламентской группы PNDS-Tarayya. В 1995-1996 годах и в 2011-2015 годах возглавлял МИД. В 2016-2020 годах был государственным министром и главой МВД.

Особое внимание в его предвыборной президентской программе было уделено демократизации общественной жизни и доступности образования, особенно для женщин.

Нигер до 1960 года был французской колонией. Несмотря на получение независимости, между странами поддерживался тесный контакт. Так, Базум еще в конце мая этого года оправдывал политические неудачи Парижа в регионе, признавая однако, их существование.

«Это правда, что политика Франции в Африке сейчас не очень успешна... Но виновата ли в этом Франция? Я так не думаю. Франция — легкая мишень для популистского дискурса определенных мнений, особенно в соцсетях среди африканской молодежи... Ее противники хотят создать образ Франции как неоколониальной державы», — говорил он.

Тогда же он заявил, что несмотря на некоторую нестабильность, благодаря Франции институты госвласти в стране укрепляются, и на возможный военный переворот в стране «нет шансов».

Кроме того, в феврале 2022 года, в Нигер был выведен французский военный контингент из соседнего Мали. Поводом для вывода военных стали разногласия и эффективность антитеррористической операции «Такуба». Позже стало известно, что власти Мали для наведения безопасности в стране решили воспользоваться услугами частной военной компании из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров, что Москва к этой сделке отношения не имеет.