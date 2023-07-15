Нетаньяху снова потерял сознание. Заместителя он так и не назначил

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Это уже второй за год случай, когда глава правительства попадает в больницу из-за потери сознания. Ранее он упал в обморок во время чтения молитвы в Йом Кипур. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в отделение неотложной помощи медцентра Sheba в Тель-Авиве. Как сообщает Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик находился в сознании.

Находясь у себя в резиденции, премьер потерял сознание и сильно ударился головой. Позже Нетаньяху почувствовал боли в груди, и после осмотра фельдшер отдела личной безопасности потребовал доставить его в больницу. В Sheba сразу же вызвали заведующего отделением кардиологии.

Нетаньяху прошел ряд обследований в больнице, в том числе обследований мозга, чтобы убедиться, что в результате удара головой об пол не было получено никаких серьезных повреждений.

«По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные плановые обследования», — добавили в офисе главы правительства.

С премьером в больнице находятся один из двух его сыновей, Авнер Нетаньяху, и его жена Сара Нетаньяху.

«Все хорошо»

Вечером 15 июля Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «чувствует себя хорошо». Он объяснил, что «провел время с женой в Кинерете на солнце, а это не очень хорошая идея». Из-за жары и обезвоживания он резко почувствовал себя плохо.

Премьер поблагодарил команду больницы за оказанную помощь. «Итак, прежде всего я хочу поблагодарить вас за вашу заботу и отличных врачей в медцентре Sheba, который принял меня. Дай Бог, я чувствую себя очень хорошо», — сказал он.

Нетаньяху призвал израильтян меньше времени проводить на солнце и пить больше воды. «И всем хорошей недели», — завершил он свою речь.

Ранее в офисе политика сообщили, что «вчера премьер-министр провел жаркие часы в Галилейском море, а сегодня пожаловался на легкое головокружение». Первоначальный вердикт врачей — обезвоживание.

Кто придет на замену

Последние годы Нетаньяху не назначал себе заместителя, а в законодательстве Израиля нет однозначного ответа на вопрос о том, кто должен исполнять его обязанности в случае болезни.

Если премьер министр временно не сможет исполнять свои обязанности и ни у одного из министров не будет звания исполняющего обязанности премьер-министра, правительство должно большинством голосов выбрать заместителя из числа министров.

В то же время у премьера есть возможность заранее объявить о временной несостоятельности на ограниченный период и назначить заместителя по своему выбору. Таким образом, например, он поступал в январе прошлого года, когда проходил обследование ЖКТ под общим наркозом. Тогда врио стал министр внутренних дел Арье Дери, к настоящему моменту уже покинувший этот пост.

Йом Кипур

В октябре 2022 года Нетаньяху госпитализировали в отделение неотложной помощи медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме после того, как он почувствовал себя плохо во время молитвы в Йом Кипур в синагоге Иерусалима. Нетаньяху тогда тоже упал в обморок.

Все медицинские тесты в октябре не показали серьезных отклонений, и премьер довольно быстро вернулся к работе. В больнице он провел одну ночь.