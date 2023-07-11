Диверсия на газопроводах, расширение НАТО и российский Крым. О чем Киссинджер рассказал пранкерам

Пранкеры Вован и Лексус поговорили со 100-летним экс-госсекретарем США Киссинджером. Разговор шел от имени президента Украины Зеленского. Как признался Киссинджер, он полагал, что за диверсиями на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стоит Украина. О возможной причастности украинских спецслужб к подрывам на прошлой неделе писала газета Newsweek. Германия, Дания и Швеция, которые проводят расследование подрывов, пока не установили причастность какого-либо государства к диверсии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Звонок Киссинджеру

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер полагал, что газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» подорвала украинская сторона. Об этом он заявил в разговоре организованном российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись беседы опубликовали в Telegram-канале «Шоу ВиЛ».

У Киссинджера спросили, считает ли он, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоит Москва.

«Если честно, я думал, что это вы (украинцы). Я не стал бы вас за это винить. Я бы не назвал это критикой», — ответил бывший политик, которому 27 мая 2023 года исполнилось 100 лет.

Также в разговоре экс-госсекретарь выразил мнение, согласно которому попытка Киева вернуть Крым в ходе контрнаступления приведет к эскалации конфликта. В саму вероятность возврата территории под контроль Украины в ближайшее время, по словам Киссинджера, в США не верят.

«Мое впечатление от общения с нашими людьми: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления. Это вопрос, решение которого зашло в тупик», — отметил экс-госсекретарь США в разговоре с пранкерами.

Также Киссинджер признал, что в 1990 году на тот момент госсекретарь США Джеймс Бейкер пообещал генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток. Это было личным обещанием, не зафиксированным на бумаге.

«Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было. Но это было частью обязательств госсекретаря Бейкера», — сказал Киссинджер.

На прошлой неделе американская газета Newsweek написала, что американское правительство предъявило претензии украинскому лидеру и его команде после диверсии на газопроводах. «Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на «Северные потоки» в сентябре прошлого года», — написали в издании, отметив, что за взрывами на газопроводах могли стоять украинские спецслужбы.

13 июня газета Politico написала о вероятной причастности к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания, диверсию совершила немногочисленная команда водолазов, прибывших на место на яхте.

Взрывы на крупнейших в Европе газопроводах — произошли 26 сентября 2022 года. В обоих трубопроводах, которые пролегают на глубине около 70-80 м. упало давление. В компании-операторе Nord Stream AG заявили о беспрецедентных разрушениях. Утечки обнаружили в водах, которые относятся к исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Президент Владимир Путин тогда назвал инцидент актом международного терроризма и возложил вину на «англосаксов». В США причастность к случившемуся отвергли. Зеленский заявлял о непричастности Украины к случившемуся. В Германии, Дании и Швеции, которые взялись расследовать инцидент, почитали случившееся целенаправленной диверсией. Россия обращалась с резолюцией о совместном расследовании в рамках Совета безопасности ООН, но документ не приняли.

Подозрительное судно

Ранее 11 июля в Twitter датского министерства иностранных дел опубликовали совместное письмо Дании, Швеции и Германии, в котором говорится о подозрительном судне — оно могло заниматься перевозкой взрывчатки для организации терактов на «Северных потоках».

«В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено», — сказано в документе.

Немецкие следователи в ходе расследования взяли образцы с судна и нашли на них следы взрывчатки. По одной из версий, взрывчатку могли прикрепить в местах повреждения газопроводов обученные водолазы. Как отметили в письме, в настоящее время невозможно установить причастность какого-либо государства или государственного субъекта к диверсии. Расследование продолжается.